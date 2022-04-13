〈上海封城〉郭明錤：廣達停工對蘋果MacBook出貨打擊最大

中國封城正打亂蘋果新品出貨節奏，天風國際證券分析師郭明錤週二 (12 日) 推文表示，廣達停工將嚴重影響蘋果 MacBook 出貨。

中國上海和昆山相繼封城之下，蘋果 iPhone 第二大組裝廠和碩 (4938-TW) 的上海和昆山廠已停運，最快可能要等到 4 月底才能復工，廣達上海廠區也配合停工，鴻海在中國子公司富士康則沒有受到影響。

(圖片：郭明錤推特)

郭明錤週二推文表示，富士康至少可以支援部分 iPhone 和 iPad 組裝出貨，以降低和碩和仁寶 (2324-TW) 停工造成的影響。

不過，郭明錤提到，廣達 (4832-TW) 幾乎是蘋果 MacBook 的唯一代工廠，因此在蘋果 (AAPL-US) 主要產品線中，蘋果 MacBook 因廣達停工期間受到的影響最大。

廣達在季底拉貨效應下，第一季營收達 3017.81 億元，季減 10.88%、年增 12.21%，為歷年同期新高，而其中筆電出貨 1690 萬台，季減 15.08%、年減 11.05%，然而，市場分析，廣達上海廠區配合停工，上海塞港惡化影響物流進出，後市仍需密切關注。

TrendForce 指出，人力配置、物流和運輸問題正讓製造廠商依賴現有庫存，勉強維持產線運行，即便解封，出貨量和材料需求激增，也可能使中國海關當局陷入困境，造成潛在的交貨延誤。