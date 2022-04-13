新債王：美股格局重現1999 美股大崩盤可能即將到來

新債王：美股格局重現1999 美股大崩盤可能即將到來 (圖片：AFP)
新債王：美股格局重現1999 美股大崩盤可能即將到來 (圖片：AFP)

 有「新債券天王」稱號的雙線資本公司 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週二 (12 日) 預估，股市現況和 1999 年第四季情況相似，可能會在 2023 年迎來一場類似 2000 網路泡沫的大災難。

美國 2 年期與 10 年期公債殖利率曲線近期多次出現倒掛狀況，這通常預示經濟衰退即將到來。

岡拉克週二在邁阿密的交易所 ETF 論壇警告，債市正釋出「前方麻煩」的警訊，從歷史上來看，這正是經濟衰退的前兆。

岡拉克預期，美股可能在 2023 年迎來一場類似 2000 網路泡沫的大災難 (圖片：AFP)
岡拉克預期，美股可能在 2023 年迎來一場類似 2000 網路泡沫的大災難 (圖片：AFP)

岡拉克不認為今年美國會出現經濟衰退，因為這需要一段時間才會顯現出來，但投資人確實應該警惕衰退的問題。

岡拉克稱，目前美股和 1999 年第四季情況類似，那時正是 2000 年網際網路泡沫破裂的前期。

標普指數近年來因聯準會量化寬鬆 (QE) 和低利率而大幅上漲，但今年初投資人擔憂俄烏戰爭，聯準會量化緊縮 (QT) 以抑制不斷惡化的通膨，使得標普 500 指數今年初以來明顯下跌。   

岡拉克預期歐股的表現將優於美股，特別是在經濟衰退到來時。 

美國 3 月 消費者物價指數 (CPI) 年增 8.5%，刷新逾 40 年高點。岡拉克預期，美國今年通膨將會降溫，但仍在處於高位，可能會下降到 6% 左右。岡拉克稱，生活成本遠高於消費者物價指數所反映的漲幅，薪資增長和租金上漲將是今年通膨的重要動力。

截稿前，美債 10 年期殖利率升 1.5 個基點，暫報 2.742%，美債 2 年期殖利率升 2.3 個基點，暫報 2.4116%，美股道瓊期貨上漲 0.43%，暫報 34,283.00 點。

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