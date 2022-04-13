新債王：美股格局重現1999 美股大崩盤可能即將到來

有「新債券天王」稱號的雙線資本公司 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週二 (12 日) 預估，股市現況和 1999 年第四季情況相似，可能會在 2023 年迎來一場類似 2000 網路泡沫的大災難。

美國 2 年期與 10 年期公債殖利率曲線近期多次出現倒掛狀況，這通常預示經濟衰退即將到來。

岡拉克週二在邁阿密的交易所 ETF 論壇警告，債市正釋出「前方麻煩」的警訊，從歷史上來看，這正是經濟衰退的前兆。

岡拉克預期，美股可能在 2023 年迎來一場類似 2000 網路泡沫的大災難 (圖片：AFP)

岡拉克不認為今年美國會出現經濟衰退，因為這需要一段時間才會顯現出來，但投資人確實應該警惕衰退的問題。

岡拉克稱，目前美股和 1999 年第四季情況類似，那時正是 2000 年網際網路泡沫破裂的前期。

標普指數近年來因聯準會量化寬鬆 (QE) 和低利率而大幅上漲，但今年初投資人擔憂俄烏戰爭，聯準會量化緊縮 (QT) 以抑制不斷惡化的通膨，使得標普 500 指數今年初以來明顯下跌。

岡拉克預期歐股的表現將優於美股，特別是在經濟衰退到來時。

美國 3 月 消費者物價指數 (CPI) 年增 8.5%，刷新逾 40 年高點。岡拉克預期，美國今年通膨將會降溫，但仍在處於高位，可能會下降到 6% 左右。岡拉克稱，生活成本遠高於消費者物價指數所反映的漲幅，薪資增長和租金上漲將是今年通膨的重要動力。

截稿前，美債 10 年期殖利率升 1.5 個基點，暫報 2.742%，美債 2 年期殖利率升 2.3 個基點，暫報 2.4116%，美股道瓊期貨上漲 0.43%，暫報 34,283.00 點。