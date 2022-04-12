郭明錤：和碩上海和昆山iPhone組裝廠停工

天風國際證券分析師郭明錤週一 (11 日) 表示，中國封城影響下，蘋果 iPhone 第二大組裝廠和碩 (4938-TW) 的上海和昆山廠已停運，最快可能要等到 4 月底才能復工，鴻海在中國子公司富士康沒有受到影響。

中國上海疫情擴散，台商重鎮昆山停工延期，郭明錤週一推文稱，蘋果 (AAPL-US) 第二大 iPhone 電子製造服務 (EMS) 代工廠商和碩已停止在上海和昆山的組裝營運，可能要到 4 月底或 5 月初才能完全恢復生產。

郭明錤還提到，最大代工廠富士康沒有受到影響，假設富士康可以正常運營，和碩可以逐步恢復營運， 在這種情況下，封城對 iPhone 供應的影響將是短暫和有限的。

郭明錤研判，蘋果在中國擁有最好的供應鏈管理能力，而且蘋果與中國政府的關係也不錯，料蘋果此次受到的影響將降至最低。

(圖片：郭明錤推特)

不過，他提到，隨著封鎖持續時間越長，可能會進一步影響消費者信心，並對今年蘋果等消費性電子產品的出貨產生不利影響。

事實上，鴻海 (2317-TW)、和碩、緯創 (3231-TW) 和中國的立訊精密 (002475-CN) 等蘋果最大的多個供應鏈合作夥伴都在昆山，上海和昆山相繼封城之下，當地政府要求緯創和和碩停工因應。

金管會清查，目前上海和昆山有 161 家台商停工，企業已有應變方案，包含調整生產流程時間及委託其他協力廠商處理。