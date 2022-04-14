〈上海封城〉郭明錤：蘋果新款MacBook Pro交貨時間延長3至5週

天風國際證券分析師郭明錤週三 (13 日) 推文指出，受到中國上海和昆山封城影響，蘋果新款 MacBook Pro 交貨期已被延長 3 到 5 週，但蘋果新款 iPhone SE 需求放緩，其交貨時間尚未縮短。

受到中國上海和昆山相繼封城波及，蘋果供應商和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW) 和仁寶 (2324-TW) 等三大供應商已經停工。

由於廣達是蘋果高階 MacBook Pro 機型的獨家供應商，郭明錤週三推文稱，新 MacBook Pro 機型自去年 (2021) 推出以來需求暢旺，中國封城後讓該產品交貨時間延長 3 至 5 週。

新 MacBook Pro 筆電交貨延遲 3 至 5 週 (圖片：郭明錤推特)

同時，郭明錤指出，新款 iPhone SE 交貨時間未受影響，他提到，和碩獨家代工的新款 iPhone SE 在多國蘋果官網仍處於「有貨狀態」，這意味著目前的庫存仍能滿足低迷的需求。

事實上，這並非郭明錤首次表示新 iPhone SE 的需求疲軟。

上海的封鎖並不影響新 iPhone SE 的生產 (圖片：蘋果官網)

郭明錤 3 月底曾發文指出，上海的封鎖並不影響新 iPhone SE 的生產。然而，該產品需求低於預期，故他將其 2022 年的出貨量預估從先前的 2500-3000 萬削減至 1500-2000 萬部。