〈美股盤後〉債市空襲VIX衝高 微軟Nvidia下殺 那指費半重傷逾2%

10 年期美債殖利率週一 (11 日) 飆至 2.75% 以上，美中公債利差近 12 年首見倒掛，加上聯準會官員鷹派言論，恐慌指數 VIX 指數上衝逾 15%，能源股和科技股帶頭下殺，美股四大指數全部血染，微軟和 Nvidia 遭遇猛烈抛售，那指和費半重傷逾 2%。

政經消息方面，華爾街本週密切關注通膨數據和財報，美國 3 月美國消費者物價指數 (CPI) 即將在週二出爐，摩根大通等大型銀行、聯合健康、台積電等企業將陸續公布財報。白宮週一警告，隨著俄羅斯對烏克蘭的進攻導致能源價格飆升，美國 3 月 CPI 指數可能異常飆升。

長期偏向鴿派的芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 週一發表鷹派言論，他認為 5 月大幅升息顯然值得考慮，升息 50 個基點可能性很大，預測美國的中性利率將在 2.25%-2.5% 的範圍。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.99 例，死亡數突破 618 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 114 億劑疫苗。

白宮防疫專家佛奇週一指出，新冠疫情無法根除，人們將不得不與之共存，儘管 Omicron 亞變種 BA.2 似乎不太會導致高住院率，但美國單日確診數和死亡數正在增加，民眾不可輕忽此變種病毒。

週一 (11 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全部血染，能源、通訊服務和科技股領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.55%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.64%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.16%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.94%。

道瓊成分股多收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 3.34%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.58%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.57%；Nike (NKE-US) 下跌 2.47%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.18%；威訊通訊 (VZ-US) 上漲 0.69%。

費半成分股幾乎全部淪陷。NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.20%；美滿電子 (MRVL-US) 下跌 3.83%；高通 (QCOM-US) 跌 0.97%；AMD (AMD-US) 下跌 3.59%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.96%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.10%；美光 (MU-US) 下跌 0.15%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.25%。

台股 ADR 悉數躺平。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.73%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.47%。

企業新聞

Nvidia (NVDA) 大跌 5.20% 至每股 219.17 美元。投行 Baird 將 Nvidia 目標價從 360 美元下調至 225 美元，該投行分析師 Tristan Gerra 指出，Nvidia 近期消費級 GPU 顯示卡訂單遭到取消，而且加密貨幣以太坊 (Ethereum) 分叉可能會進一步削弱 GPU 需求。

微軟 (MSFT-US) 下跌 3.94% 至每股 285.26 美元。瑞銀指出，受到個人電腦市場增長放緩的影響，微軟第二大業務 Office 365 的營收成長可能會開始減速。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.83% 至每股 975.93 美元。中國本土疫情多點爆發，儘管特斯拉上海超級工廠 3 月份的產量為 55,462 輛電動汽車，僅較 2 月份增加 154 輛。上海廠已經停產 2 星期，目前復工時間遙遙無期。

馬斯克決定不加入推特董事會 (圖片：AFP)

推特 (TWTR-US) 上漲 1.73% 至每股 47.01 美元。推特執行長 Parag Agrawal 週一表示馬斯克決定不加入推特董事會，但他仍是推特最大的股東，不過，分析師認為，馬斯克退出推特董事會為敵意收購打開大門。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.55% 至每股 165.75 美元。中國疫情衝擊之下，天風國際證券分析師郭明錤推文稱，蘋果第二大 iPhone EMS 代工商和碩已停止在上海和崑山的組裝營運，可能要到 4 月底或 5 月初才能完全恢復生產，而鴻海在中國子公司富士康沒有受到影響。

半導體設備製造商 Ultra Clean (UCTT-US)9.08% 至每股 32.74 美元。Ultra Clean 週一以中國疫情和供應鏈受到干擾為由，下修第一季營收指引至 5.6 億美元到 5.7 億美元間。Susquehanna Financial Group 分析師 Mehdi Hosseini 研判，Ultra Clean 的問題可能會波及整個半導體行業供應鏈。

華爾街分析

由於對聯準會升息的預期，美債殖利率飆升，SLC Management 投資策略和資產配置董事總經理 Dec Mullarkey 預計，聯準會接下來的三場政策會議中，每次都提高 50 個基點，他們將採取積極行動，而市場已經對其進行適當的定價。

Mullarkey 近一步解釋，聯準會不希望通膨處於無法控制的境界，也不想在美國中期選舉中成為問題，這場選舉將決定共和黨能否從民主黨手中奪取美國參眾兩院的控制權。

市場分析，隨著債市空頭聚集，越來越明顯的跡象是，市場正處於貨幣政策和美國經濟出現更巨大轉變的早期階段。

Kaiko 研究分析師 Riyad Carey 表示：「股市和比特幣市場持續對聯準會緊縮貨幣政策以對抗通膨的預期做出負面反應，而週二公布的 CPI 似乎很悲觀，烏俄戰爭和中國越來越多的封鎖停工正在拖累全球市場。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主