分析師：GPU顯示卡價格終將暴跌

美國知名調查研究機構 Jon Peddie Research 週四 (7 日) 發布報告預測，GPU 顯示卡價格最終將會崩盤。

Jon Peddie Research 創始人兼 CEO Jon Peddie 於報告中提到，2021 年 GPU 顯示卡出貨量增長近 30%，市場規模達 520 億美元，未來出貨量還會進一步提高，但價格將迎來雪崩。

該報告指出，自 2014 年以來 AIB 顯示卡價格逐年上漲，平均售價從 270 美元左右上升到 440 美元左右，但在 2020 年顯卡價格一躍升至 650 美元以上，並在 2021 年進一步升至 780 美元左右。

自 2014 年以來 AIB 顯示卡平均售價逐年上揚 (圖片：Jon Peddie Research)

為何從 2014 年迄今 GPU 價格「荒謬」地飆漲？

Peddie 觀察指出，與筆電版 GPU 相比，PC 遊戲和採礦的 AIB 產品定價至少上漲 2 到 3 倍，他研判供應短缺不是主因，主因是挖礦工和黃牛掃貨所致。

加密貨幣和以太幣挖礦壓力導致需求大增，礦工從電競玩家手中搶奪顯示卡供貨量，新冠疫情的供應問題使一切惡化，而黃牛購買市場稀缺的顯示卡來牟求暴利。

Peddie 指出，近年 GPU 價格飆漲之下，亞馬遜、NewEgg、BestBuy 等販售通路從中受惠，黃牛和投機者在這些通路上以比原廠建議零售價 (MSRP) 高 2 到 3 倍的價格出售 AIB 顯示卡。

不過，今年 3 月輝達和 AMD 的 GPU 價格比 MSRP 高出不到 50%，隨著 GPU 價格持續下降，Peddie 預估，以合理的價格購買新的 AMD 或輝達的 GPU 有機會再次成真。

目前市場共識是，AMD 和輝達零件短缺將在下半年獲得緩解，隨著 AMD 宣布其 RDNA 3 架構 GPU、輝達希望在 9 月之前推出其 RTX 40 系列，以及英特爾新 Arc 遊戲顯示卡也將在下半年供貨，新一輪的顯卡大戰即將展開，GPU 降價的日子指日可待。

Peddie 預測，遊戲玩家將不願購買價格過高的 GPU，而當黃牛意識到無法去除手上 GPU 庫存時，最終 GPU 價格將會暴跌。

AMD (AMD-US) 週四微漲 0.048% 至每股 103.72 美元，輝達 (NVDA-US) 下跌 0.82% 至每股 242.08 美元。英特爾 (INTC-US) 漲 0.042% 至每股 47.56 美元。