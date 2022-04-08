分析師：GPU顯示卡價格終將暴跌

美國知名調查研究機構 Jon Peddie Research 週四 (7 日) 發布報告預測，GPU 顯示卡價格最終將會崩盤。
Jon Peddie Research 創始人兼 CEO Jon Peddie 於報告中提到，2021 年 GPU 顯示卡出貨量增長近 30%，市場規模達 520 億美元，未來出貨量還會進一步提高，但價格將迎來雪崩。
該報告指出，自 2014 年以來 AIB 顯示卡價格逐年上漲，平均售價從 270 美元左右上升到 440 美元左右，但在 2020 年顯卡價格一躍升至 650 美元以上，並在 2021 年進一步升至 780 美元左右。
為何從 2014 年迄今 GPU 價格「荒謬」地飆漲？
Peddie 觀察指出，與筆電版 GPU 相比，PC 遊戲和採礦的 AIB 產品定價至少上漲 2 到 3 倍，他研判供應短缺不是主因，主因是挖礦工和黃牛掃貨所致。
加密貨幣和以太幣挖礦壓力導致需求大增，礦工從電競玩家手中搶奪顯示卡供貨量，新冠疫情的供應問題使一切惡化，而黃牛購買市場稀缺的顯示卡來牟求暴利。
Peddie 指出，近年 GPU 價格飆漲之下，亞馬遜、NewEgg、BestBuy 等販售通路從中受惠，黃牛和投機者在這些通路上以比原廠建議零售價 (MSRP) 高 2 到 3 倍的價格出售 AIB 顯示卡。
不過，今年 3 月輝達和 AMD 的 GPU 價格比 MSRP 高出不到 50%，隨著 GPU 價格持續下降，Peddie 預估，以合理的價格購買新的 AMD 或輝達的 GPU 有機會再次成真。
目前市場共識是，AMD 和輝達零件短缺將在下半年獲得緩解，隨著 AMD 宣布其 RDNA 3 架構 GPU、輝達希望在 9 月之前推出其 RTX 40 系列，以及英特爾新 Arc 遊戲顯示卡也將在下半年供貨，新一輪的顯卡大戰即將展開，GPU 降價的日子指日可待。
Peddie 預測，遊戲玩家將不願購買價格過高的 GPU，而當黃牛意識到無法去除手上 GPU 庫存時，最終 GPU 價格將會暴跌。
AMD (AMD-US) 週四微漲 0.048% 至每股 103.72 美元，輝達 (NVDA-US) 下跌 0.82% 至每股 242.08 美元。英特爾 (INTC-US) 漲 0.042% 至每股 47.56 美元。