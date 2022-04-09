法興分析師預測：Fed最終僅升息至1%

法國興業銀行分析師 Albert Edwards 週五 (8 日) 發布報告預估，聯準會 (Fed) 最終可能僅升息至 1%，遠低於預期。

根據上月釋出聯準會升息點陣圖暗示，聯邦基金利率可能最終升至 2.75% 左右。而最新的會議紀要顯示，為應對持續惡化的通膨，聯準會本次啟動的升息循環將是超級鷹派，除了將大幅升息外，還將推動每月至多 950 億美元的縮表進程。

然而，法興銀行大空頭分析師 Albert Edwards 週五發布《聯準會將以 1％的利率炸毀世界》為題的報告，他研判本輪的美國升息將遠比市場預期還要溫和。

Edwards 預測聯邦基金利率的峰值將來到 1.0%，僅比目前的利率高出 0.75 個百分點，主因是聯準會還計劃縮表，這將對美國經濟增長和股市發展產生進一步的降溫作用。

Edwards 基於影子利率 (shadow rate) 算出，聯準會將升息到 1.0% 後就縮手，屆時將不得不推出新一輪量化寬鬆 (QE) 以再次加速經濟增長。

影子利率指標旨在納入聯準會過去量化寬鬆政策的影響，並表明緊縮政策的實施程度遠遠超過名義利率。

Edwards 的預測和市場預期相差甚遠，高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，面對 40 年來最熱通膨和 1950 年代以來最強的勞動力市場，聯準會可能升息至 4% 以上的範圍。