德銀：蘋果硬體訂閱制可以加速iPhone換機潮

德銀分析師週五 (8 日) 發布報告指出，蘋果傳聞中的硬體訂閱服務可加快 iPhone 換機週期，顯著地提高蘋果盈利。

蘋果 (AAPL-US) 週五下跌 1.19% 至每股 170.09 美元，市值報 2.78 兆美元。蘋果年初觸及 3 兆美元大關後就一直在此水準以下徘徊，德銀分析師推測蘋果推出硬體訂閱制可能讓蘋果市值站穩 3 兆美元以上。

蘋果正逐步擴大其「訂閱服務」的範圍，除了 iCloud、Apple Music 等軟體訂閱外，硬體訂閱服務亦正在上路。

德銀：蘋果硬體訂閱制可以加速 iPhone 換機潮 (圖片：AFP)

德銀分析師 Sidney Ho 週五表示：「硬體訂閱將在短期內為蘋果帶來適度的盈利增長。這有機會重新設定果迷對 iPhone 更新頻率的預期，並讓更多果迷嘗試其他蘋果的訂閱服務，比提高短期每股純益 (EPS) 更為重要。」

近年來 iPhone 價格越來越高，動輒兩、三萬元以上的價格讓用戶持有手機的時間越來越長，更換週期長達 3 年或是更長。

Ho 認為，通過每月付款而不是預先購買來獲得高階智慧型手機，可能讓消費者的換機週期縮減到 2 年，而且讓更多消費者更願意嘗試其他蘋果訂閱服務

另外，Ho 補充道，軟體與硬體的搭售服務還可以極大地提高 Apple TV+、Apple Music 和其軟體服務的使用率。