〈美股熱門股〉中國遊戲業盼來監管機構解凍 中概遊戲股勁揚

時隔長達 8 個月，中國遊戲公司終於盼來監管機關「解凍」，中國國家新聞出版署周一（11 日）晚間公布今年首批 45 款新遊戲版號，不過唯獨中國遊戲龍頭騰訊、網易的遊戲並未列入名單內，儘管如此，中概遊戲股仍全面勁揚。

截稿前，中國影音平台嗶哩嗶哩（Bilibili）(BILI-US)大漲 9.61%，同行的遊戲直播平台鬥魚 (DOYU-US) 漲 3.86%、虎牙 (HUYA-US) 漲 2.81%；未列在過審名單內的騰訊 (TCEHY-US)(00700-HK) 略漲 1.2%、網易 (NTES-US)(09999-HK) 漲 3.16%。

上周中國政府誓言打擊影音直播產業涉嫌逃稅犯罪行為，相關類股如鬥魚、虎牙股價遭到重創，同時騰訊也宣布收掉旗下遊戲串流媒體直播平台「企鵝電競」。除此之外，監管機構針對科技巨頭展開整治演算法濫用亂象的舉措，也影響投資人情緒。

去年年中起，中國針對科技行業多項監管，包括補教業、金融科技及遊戲產業，官方均發布嚴格監管政策。在遊戲方面，監管機構自去年 7 月開始停發新遊戲版號，不僅限制未成年人的遊戲時間，還要求必須有遏制遊戲成癮的相關做法。

據外媒報導指出，中國這次的批准可能表明監管機構對該產業看法有所改善。不過中國遊戲巨擘騰訊、網易卻未列入名單上，雖然對這兩家公司來說未成年人遊戲的營收僅占一小部分，但新遊戲一直無法過審也會對營收造成影響，如騰訊去年第四季營收成長速度創歷史新低。

M Science 分析師 Henry Guo 表示，投資人將此訊息看作正面訊號，表明遊戲業的監管即將鬆綁，儘管如騰訊、網易這類在該行業的龍頭並未列入名單內，但可望從不斷改善的環境中受惠。

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 在報告中寫道，中國政府正適度的放寬對科技產業的監管機構審查，並稱中國股市主要面臨的威脅是升溫的疫情與官方的清零政策。