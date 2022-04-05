〈美股盤後〉馬斯克成最大股東 推特狂飆逾27% 四大指數齊揚

儘管 2 年期與 10 年期美債殖利率曲線再次倒掛，華爾街週一 (4 日) 擺脫經濟衰退的擔憂，逢低布局成長股，中概股續漲，特斯拉執行長馬斯克成推特最大股東，激勵推特狂飆逾 27%，四大指數終場全部收紅，那指升近 2%，漲幅最為強勁。

政經消息方面，烏克蘭總統澤倫斯基週一砲轟俄軍蓄意屠殺烏國平民已構成「種族滅絶」，英美法等西方國家元首週一紛紛譴責俄軍行為構成戰爭罪。

對此，歐盟正商討對俄國祭出第五輪制裁，市場傳出歐盟可能會對限制飛機租賃、航空燃油，以及鋼鐵產品和精品的進出口。

此前，德國國防部長呼籲歐盟必須討論禁用俄國天然氣，但歐盟各國仍意見分歧，波羅的海 3 國 (愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛) 已率先拒買俄國天然氣。

為反擊西方制裁，俄國總統普丁宣布天然氣出口改用盧布結算，未來將擴至其他商品，他還在週一簽署「不友好國家」報復性簽證措施的總統令，廢除與歐盟簡化入境簽證程序的協議，同時宣布週六恢復中國等 52 個對俄友好國家的航班往來。

由於烏俄談判尚未有進展，沙烏地阿拉伯調漲 5 月銷往亞洲的油價，國際油價回升至每桶 100 美元以上，煤炭價格也觸及 13 年高點，導致通膨壓力加劇，根據 CME 的 FedWatch 工具預期 5 月升息 50 個基點的機率為 76.6%，市場將持續關注聯準會多位官員週二發言和週三公布的聯準會會議紀要。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.91 例，死亡數突破 615 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 113 億劑疫苗。美國食品藥品監督管理局 (FDA) 表示，目前新冠疫苗成分可能需要調整，以確保疫苗高防護力。

週一 (4 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅，非必需消費品、通訊服務和資訊科技板塊領漲，公用事業、醫療保健和金融板塊跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體上揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.37%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 4.02%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.93%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.79%。

道瓊成分股互見漲跌。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.11%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.2%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.15%；安進 (AMGN-US) 漲 0.72 %；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.85%。

費半成分股多收紅。AMD (AMD-US) 上漲 2.16%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.43%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.27%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.59%；美光 (MU-US) 上漲 1.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.64%。

台股 ADR 全部收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.95%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.13%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.25%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 5.61% 至每股 1,145.45 美元。特斯拉上週末公布第一季交車量達 310,048 輛，創新高紀錄，略高於市場預期的 309,158 輛，該公司克服「供應鏈干擾和中國防疫清零政策」的異常艱難挑戰。

推特 (TWTR-US) 噴漲 27.13% 至每股 49.97 美元，創自 2013 年上市以來的最大漲幅。

馬斯克成為推特最大股東 (圖片：AFP)

特斯拉執行長週一最新申報文件顯示，馬斯克持有推特 9.2% 股權，成為推特最大股東。投行 Wedbush 研判，馬斯克持有這檔被嚴重低估的股票，對多頭來說是一個灰姑娘的故事，馬斯克試圖改變推特可能才剛起步，他將對推特未來營運戰略產生更大變革。

AMD(AMD-US) 上漲 2.16% 至每股 110.53 美元。AMD 以 19 億美元收購成軍五年的雲端服務提供商 Pensando Systems，以持續拓展其資料中心業務。

摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.46% 至每股 135.91 美元。摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 指出，對俄羅斯的直接曝險部位有限，但仍可能隨時間逐漸虧損大約 10 億美元。

全球連鎖咖啡巨頭星巴克 (SBUX-US) 下跌 3.72% 至每股 88.09 美元。星巴克創辦人、執行董事長舒茲 (Howard Schultz) 才剛回鍋擔任臨時執行長的首日，他宣布取消股票回購，將資金全數投入營運。星巴克去年 10 月承諾在未來 3 年內支出 200 億美元的庫藏股和股利，但銷售收到疫情影響的關係，公司在 2021 財年結束時完全沒有買進任何自家股票。

傳出中國監管當局擬同意美方全面獲取在美上市中企審計報告後，中概股 ADR 漲聲不斷，理想汽車 ADR (LI-US) 上漲 5.21%、阿里巴巴 ADR (BABA-US) 上漲 6.62%、嗶哩嗶哩 ADR (BILI-US) 暴漲 16.55%、愛奇藝 ADR (IQ-US) 暴漲 16.74%。

經濟數據

美國 2 月工廠訂單月增率報 - 0.5%，預期 - 0.5%，前值 1.5%

美國 2 月耐久財訂單月增率終值報 - 2.1%，預期 - 2.2%，前值 - 2.2%

華爾街分析

在經歷年初的艱難開局後，以科技股為主那指過去幾週已將今年迄今跌幅減少近一半，受助於成長股漲勢和強勁的經濟數據，那指較去年 11 月歷史收盤高點下跌 9.8% 左右。

National Securities 市場策略師 Art Hogan 表示，科技股年初賣超幅度最大，目前能收復一半的損失，這一事實證明年初拋售潮太大了。

聯準會官員近期對控制通膨和實現經濟軟軟著陸抱持信心，美股這波反彈可能在預期金髮姑娘經濟 (Goldilocks Economy) 的到來，不過，摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 指出，聯準會在縮表操作方面的經驗有限，執行風險很高，可能無法在經濟損害有限的情況下控制通膨。

野村美國高級經濟學家 Robert Dent 預估，今年到 2024 年底，經濟衰退累進風險約為 35% 至 40%，聯準會採取非常激進的應對措施來控制通膨，確保勞動力市場真正降溫，經濟衰退可能在 2024 年到來。

摩根大通執行長戴蒙週一在年度股東信中提到，美國經濟自疫情反彈、高通膨與伴隨而來的高利率、俄烏戰火與人道危機，這三大因素可能重塑未來數十年全球市場的樣貌。

摩根史丹利美股策略師 Michael Wilson 認為，美股熊市反彈已結束，不再寬鬆的宏觀經濟背景正在蠶食企業利潤，建議投資者在經濟增長放緩時，轉向投資債券或防禦性類股。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主