全球電動車龍頭特斯拉即將公布今年第一季交車量，華爾街分析師認為，這可能有望推動特斯拉股價再締歷史新高紀錄。

特斯拉週五上漲 0.65% 至每股 1,084.59 美元，自股票再拆分計畫以來，股價已上漲超過 7%。

中國三大電動車品牌，小鵬 (XPEV-US)、理想 (LI-US) 和蔚來 (NIO-US) 週五剛交出最新造車成績單， 特斯拉亦將公布今年第一季交車量。

受益於高油價，促使更多買家轉向購買電動汽車，華爾街分析師預計第一季交車量將在 31 萬至 32 萬輛之間，高於 2021 年第四季交車量 (約 30.9 萬輛)。

高油價背景下 特斯拉股價將再締新高？ (圖片：AFP)

交車量是特斯拉最受關注的指標之一，支撐特斯拉財務業績，並被外界視為消費者從傳統汽車轉向電動汽車需求的晴雨表。

瑞士信貸分析師 Dan Levy 認為，鑑於特斯拉的交車量通常在季末衝高，研判近期中國疫情是一個潛在風險，他預計特斯拉第一季交車量將達 30.7 萬輛，略低於上一季。

不過，Wedbush 分析師 Dan Ives 預期，第一季交車將超出華爾街的預期，特別是中國和歐洲的交車數，料將至少比華爾街預估值高出 15% 以上。

市場分析，儘管本季可能僅增加幾千輛汽車，但在疫情導致特斯拉上海超級工廠停工數日，加上持續汽車零件短缺的情況下，任何提高交車數的消息都足以維持近期其股票的漲勢。