疫情嚴峻 特斯拉上海廠持續關閉

據報導，由於中國上海的新冠肺炎疫情持續嚴峻，並採行了嚴格的防疫封鎖措施，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠的生產在週一 (4 日) 持續停工。

近日來上海確診病例數飆升，政府當局為應對疫情的肆虐，在上月 28 日宣布封城，對黃浦江以東地區實施封鎖措施，其中包括金融區和工業園區，特斯拉工廠因此受到影響。在上海嚴格防疫封鎖措施下，特斯拉因此取消了 4 月 1 日即、2 日的生產計劃。

最新消息指出，在當地疫情持續蔓延的情況下，特斯拉在週日 (3 日) 通知員工，4 日的生產也計畫也已經取消，要求員工待在家中並遵守該市的防疫規範。此次也是特斯拉上海廠從 2019 年開始生產以來，最長一次的停工。

上海廠是特斯拉最大的製造工廠，該工廠據悉每週生產約 6,000 輛 Model 3 和 10,000 輛 Model Y 汽車。

根據上週六公布的數據，特斯拉第一季全球交付量達到 310,048 輛，高於去年第四季的 308,600 輛，年增 68%，創下歷史新高，克服了特斯拉執行長馬斯克所形容的「異常艱困的一季」。

特斯拉上一季產量則略為下滑，共生產了 305,407 輛電動車，叫去年第四季減少約 0.1%，主因是供應鏈問題以及上海廠短暫停工。不過，有分析師預期，特斯拉今年的電動車銷售成長有望持續優於市場競爭對手。