川普旗下Truth Social傳兩關鍵高層離職、App下載量銳減 概念股DWAC盤中暴跌逾11%

美國前總統川普旗下社群媒體平台 Truth Social 周一（4 日）傳出兩名關鍵高層辭職、App 下載量減少，再加上同日馬斯克成為推特最大股東等利空消息，與川普媒體公司（TMTG）達成合併協議的特殊目的收購公司（SPCA）Digital World Acquisition Corp（DWAC）盤中股價暴跌逾 11%，延續連 7 日走跌頹勢。

高層人事地震

根據路透報導，川普 Truth Social 的兩位技術和產品研發負責人 Josh Adams 與 Billy Boozer 在該款 App 甫在蘋果 App Store 上發布的關鍵之際，紛紛辭去高層管理職務。

兩名熟悉川普公司的知情人士表示，Truth Social 在證明自己能與推特（Twitter）等主流的平台競爭時，兩位對 App 運作至關重要的高層離去可能危及 Truth Social 發展。

其中一位知情人士表示，Josh 相當於 Truth Social 技術背後的「大腦」，若他離去一切都計畫將泡湯，另一名知情人士也說，Boozer 擔任產品主管的主要領導角色，負責技術基礎設施、設計與團隊管理工作，也是不可或缺的關鍵角色。

目前仍無法知悉 Truth Social 兩位技術高層離職原因，也無法確定是否為調職或重新分配職務。截稿前，兩位辭職高層與 TMTG 發言人對此並未回應。

App 下載數銳減、技術問題層出不窮

除高層人事地震外，自 Truth Social 推出以來常常傳出技術問題，包括用戶無法註冊、收到錯誤訊息等狀況。儘管該款 App 已推出一個多月，但還是有數十萬用戶無法使用完整功能，此外 Truth Social 也尚未在安卓（Android）系統推出，該系統用戶至今仍無法下載使用。

根據調研公司 Apptopia 的數據，Truth Social 在今年 2 月剛推出時每天下載量高達 17 萬次，然而現在已經下降 95% 至低於 8,000 次。

馬斯克入股推特消息影響

雪上加霜的是，同日根據美國證券交易委員會（SEC）文件，特斯拉執行長馬斯克購入近 7,350 萬股推特股票，占推特股權 9.2%，消息影響 Truth Social 想與推特競爭氣勢，進而衝擊 DWAC 股價走勢。

散戶反應平淡

根據富達（Fidelity）平台數據，散戶投資人並未這麼快搶購 DWAC 股票，交易排名僅在 17 位，周一買盤落後推特，推特是開盤前半小時最大交易量的股票，也是標普 500 指數中漲幅最大的成分股，上漲逾 25%。

此外，DWAC 還有一些障礙，該公司上周四表示可能無法在規定時間內向 SEC 提交 10-K 的年度報告，而且與 TMTG 的合併案仍在審查中，據傳可能需要幾個月才能敲定。

截稿前，Digital World Acquisition Cor(DWAC-US) 股價下跌 11.22%，每股暫報 56.16 美元，推特 (TWTR-US) 延續強勁漲勢，盤中暴漲 29.75%，每股暫報 51 美元，特斯拉 (TSLA-US) 也聯袂上漲 5.69%，每股暫報 1,146.31 美元。