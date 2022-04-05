韓媒：台積電很快將獨攬輝達所有GPU訂單

韓媒《BusinessKorea》週一 (4 日) 報導，繪圖晶片大廠輝達 (NVIDIA) 已決定和台積電合作生產新一代繪圖處理器 (GPU)，台積電料將在今年年底進一步擴大晶圓代工市占率。

輝達於 3 月底舉行的 2022 開發者大會中，發表新一代資料中心 Hopper 架構繪圖處理器 NVIDIA H100。

韓媒報導指出，輝達已計畫利用台積電的 4 奈米製程技術生產 NVIDIA H100，該產品每秒可處理 40 TB，或約 4,200 部 1.2 GB 電影，這款新品將在 2022 年第三季開始供貨。此外，輝達另一款 RTX 4000 也將以台積電的 5 奈米製程技術量產。

台積電 (TSM-US) 在 2019 年曾壟斷生產輝達資料中心和消費性電腦 GPU，直到 2020 年，輝達為了分散供應商降低生產成本和提高產品競爭力，首次將 GeForce RTX 3000 系列 GPU 生產交給三星電子。

不過，由於三星代工的產品良率較低，輝達已被迫完全轉向台積電，據傳輝達已支付台積電高達 70 億美元的費用，確保其產品採用台積電的 5 奈米製程技術量產。

業內人士透露，到今年年底，幾乎所有輝達的 GPU 代工訂單將由台積電吃下，而且由於輝達擁有全球 GPU 市佔率 80%，未來台積電市佔率有望進一步擴大。

而三星失去輝達這個大客戶訂單後，代工困境才剛剛開始，三星還可能失去另一個晶圓大客戶高通 (QCOM-US)。

業界人士表示，儘管三星拿下高通旗艦晶片 Snapdragon 8 晶片的訂單，但三星在 5 奈米以下製程良率方面持續落後於台積電，高通已將部分訂單在 2021 年第 2 季改委由台積電生產，同時，高通已決定和台積電合作，生產下一代 3 奈米應用處理器 (AP)。

費半指數週一收紅 1.73%，報 3,424.95 點，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.95%，高通 (QCOM-US) 上漲 4.64%。