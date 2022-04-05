女股神：Fed似乎是在「玩火」 升息將是一個錯誤

日前美國 2 年期和 10 年期公債殖利率再度短暫倒掛，2 年期殖利率一度攀抵 2.337%，高於 10 年期的 2.331%。有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 認為，美聯準會 (Fed) 在殖利率曲線倒掛之際的升息決定將是錯誤的，並指責 Fed 似乎是在「玩火」。

伍德表示，美國 2 年期及 10 年期債券殖利率倒掛，顯示 Fed 因通膨超過預期升息，可能將同時造成經濟成長疲弱，Fed 的作法就是一個錯誤。她表示，通膨是一種非常激進的稅收，正在扼殺購買力和消費者信心。

殖利率曲線倒掛被視為重要跡象，這反映投資者擔心 Fed 將過度緊縮，導致經濟進一步的成長受限，也會抑制銀行放款。

伍德指出，密西根大學的美國消費者信心指數已跌破新冠肺炎疫情最嚴重時期的水準，並將近 2008-2009 年全球金融危機時的水準，當時 Fed 正努力抑制通膨，利率曾一度達到兩位數。

伍德認為，在美國經濟陷入衰退時，並且考量到目前其他主要經濟體也面臨困境，聯準會的升息策略似乎就是在「玩火」。

在通膨高漲之下，Fed 已經展開升息周期，市場預期今年剩餘 6 次會議都會升息，且 Fed 表示不排除將升幅擴大到 2 碼 (0.5 個百分點)。美國銀行先前預計，Fed 將在 6 月和 7 月升息 50 個基點，並在今年底前所有其他會議中升息 25 個基點。