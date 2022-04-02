那麼便宜幹嘛不買？印財長放話持續掃貨買俄油

印度財政部長希塔拉曼 (Nirmala Sitharaman) 週五 (1 日) 公開表態：「政府始終把國家利益、能源安全置於首位，如果能買到有折扣的 (俄羅斯) 原油，為什麼不買呢？」

烏俄戰爭以來已過去一個月，西方國家擴大對俄國經濟制裁，歐洲和美國的一些買家避開購買俄羅斯石油，但印度和中國不理制裁，成為俄國天然氣和石油的主要買家。

那麼便宜幹嘛不買？印度財長表態要買俄油 (圖片：AFP)

外媒報導，印度近期自俄羅斯採購 (每桶) 原油的價格，較烏俄戰爭前享有高達 35 美元的折扣，而且鑑於油價大幅波動，印度實際拿到原油折扣顯然還要高出更多。俄印兩國還將繞過西方制裁建立盧布 - 盧比雙邊支付體系。

印度財政部長希塔拉曼週五在 CNBC-TV18 印度商界領袖頒獎禮受訪時表示，印度購買俄國石油天然氣符合國家利益，當然要持續買下去。

希塔拉曼指出：「政府始終以國家利益，能源安全應該放在首位。印度已開始購買俄羅斯石油，如果可以以較低的價格取得服務，為什麼不做出讓印度人民受益的決定？」

印度為全球人口第二大國和主要發展中經濟體，有高達 85% 的原油需求都依賴進口，據悉，由於俄羅斯希望印度按今年合約採購至少 1500 萬桶起步，據此條件展開政府層面的協商。對此，美國警告印度和其他國家不要增加進口俄羅斯石油。

希塔拉曼稱，從俄羅斯以折扣價購買石油是很自然的，印度已開始推進採購進度，將會有更多的石油從莫斯科運送到新德里，隨著財政年度開始之際，她對未來一年抱持謹慎樂觀的態度。