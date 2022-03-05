〈美股盤後〉俄軍攻佔歐洲最大核電廠 那指費半收黑逾1.6%

烏俄駁火交戰持續，俄軍攻佔歐洲最大核電廠，白宮考慮俄羅斯原油禁令，油價突破 115 美元，華爾街避險情緒蔓延，美債、美元和金價攀升，儘管非農數據遠優預期，美股主指週五 (4 日) 開盤跳水，科技與金融股承壓，道瓊終場下跌近 180 點，那指收黑逾 1.6%，費半大跌 2.42%，美光暴跌 8.15%。

數據方面，美國 2 月非農就業人數激增至 67.8 萬人，遠高於預期的 42.3 萬人，創去年 7 月以來最大增幅，失業率下滑至 3.8%，略優於預期的 3.9%，在聯準會 (Fed) 準備升息之際，就業市場持續表現強勁。

政經消息，烏俄戰火邁入第 9 天，烏克蘭南部戰線告急，歐洲最大核電廠扎波羅熱核電站遭俄羅斯軍隊完全控制。俄烏兩國週五宣布第三輪會談定於本週末舉行。七國集團 (G7) 警告，在實施幾輪制裁後，將對俄羅斯、白俄羅斯持續實施更多嚴厲制裁。

拜登政府正考慮俄羅斯原油禁令，評估石油禁令是否真的會損害俄羅斯經濟，或是原油是否只會流向其他市場並抬升價格。

世界銀行總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 表示，美國和歐洲對俄國實施強有力的制裁，這將影響世界石油和糧食貿易，對整個世界帶來巨大供應鏈衝擊。同時，英國智庫估計，這場戰爭波及供應鏈，可能使全球經濟產值損失 1 兆美元。

標普道瓊斯指數提供商宣布將其指數中剔除俄羅斯股票，紐約證券交易所以監管問題為由，暫停 3 檔俄羅斯 ETF 的交易。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.43 億例，死亡數突破 598 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 108 億劑疫苗。

週五 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 179.86 點，或 0.53%，收 33,614.8 點。

那斯達克指數下跌 224.5 點，或 1.66%，收 13,313.44 點。

標普 500 指數下跌 34.62 點，或 0.79%，收 4,328.87 點。

費城半導體指數下跌 80.8 點，或 2.42%，收 3,258.9 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收黑，金融、資訊科技和非必需消費品領跌，能源、公用事業、房地產和必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.84%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 1.43%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 1.49%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.53%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.05%。

道瓊成份股漲跌互見。波音 (BA-US) 下跌 4.24%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.86%；Visa (V-US) 下跌 3.35%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.53%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.48%。

費半成分股大殺四方，僅博通與英特爾倖免。美光 (MU-US) 暴跌 8.15%；AMD (AMD-US) 下跌 3.19%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 3.28%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.75%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.87%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.29%；博通 (AVGO-US) 上漲 3.01%。

台股 ADR 悉數挫跌。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.43%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 3.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.94%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.52%。

企業新聞

臉書母公司 Meta (FB-US) 週五下跌 1.43% 至每股 200.06 美元，推特 (TWTR-US) 下跌 0.30% 至每股 33.39 美元。臉書和推特遭俄羅斯當局封殺，理由是這些社群媒體平台限制多家俄國官媒的權限，對俄羅斯存在歧視。

科技巨擘微軟 (MSFT-US) 下跌 2.05% 至每股 289.86 美元。該公司加入制裁俄國行列，該公司週五宣布將暫停微軟在俄國所有產品和服務，停止俄國境內許多業務。英特爾和 AMD 亦確認暫停向俄羅斯和白俄羅斯發貨。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.12% 至每股 838.29 美元。特斯拉德國柏林的超級工廠 (Gigafactory) 週五獲布蘭登堡邦政府有條件的批准營運，特斯拉在使用水資源和空氣污染控制方面，特斯拉必須要滿足當地一系列環評條件，預計柏林廠將在下半年加速生產，可能在前 6 個月生產約 3 萬輛，年產能最終目標是達 50 萬輛規模。

博通 (Broadcom) (AVGO-US) 上漲 3.01% 至每股 595.99 美元。該公司 2022 會計年度第一季營收年增 16% 至 77.1 億美元，經調整後每股獲利年增 27% 至 8.39 美元，均優於市場預期，預估第二季營收將達約 79 億美元，高於市場預期的 74.3 億美元。

經濟數據

美國 2 月非農新增就業人口報 67.8 萬，預期 40.3 萬，前值 46.7 萬

美國 2 月失業率報 3.8%，預期 3.9%，前值 4%

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 5.1%，預期 5.8%，前值 5.7%

美國 2 月勞動參與率報 62.3%，預期 62.2%，前值 62.2%

華爾街分析

iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 表示，目前市場最艱難的部分是，原物料價格壓力本應減弱但並未減弱，這也是市場忽略非農報告的原因，另外，供應鏈中斷的風險使得市場前景相當艱難。

BlackRock 投資組合經理 Jeffrey Rosenberg 提到，華爾街焦點真的不是就業人數，市場關注的是俄羅斯入侵的影響，這種影響是帶來負面的供應衝擊，對經濟增長不利，將提高通膨。

聯準會主席鮑爾本週表態支持本月升息 1 碼。Vital Knowledge 的 Adam Crisafulli 分析：「非農報告中存在一些利多，因為創造就業機會仍然強勁，勞動參與率正在走高，而薪資增幅放緩，這可能會減輕聯準會的一些壓力。」

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 提到：「最新的非農就業數據再次證明美國經濟足夠強勁，能夠承受快速的政策緊縮的週期。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)