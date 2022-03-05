〈俄烏衝突〉蘋果台積電加入制裁後 三星暫停對俄羅斯發貨

三星電子 (005930-KR) 週五 (4 日) 表示，由於當前地緣政治發展，已暫停向俄羅斯發貨。

三星最新聲明指出：「我們與所有遭受影響的人同在一起，公司首要任務是確保所有員工及其家人的安全。目前正在積極監測複雜的情況，以確定下一步行動。」三星還表示，將向烏國捐贈 600 萬美元，其中包括 100 萬美元的消費電子產品，以積極支持該地區的人道主義工作。

消息人士指出，舉凡晶片、智慧型手機和消費電子產品等所有三星產品都已經暫停向俄國出口。

歐美政府上月 25 日宣佈對俄羅斯科技出口管制措施，蘋果 (AAP-US) 和台積電 (TSM-UA) 等公司已開始停止向俄國暫停晶片銷售。蘋果週二 (1 日) 宣佈加入制裁行列，停止在俄羅斯 Apple Store 銷售其產品。分析師認為，蘋果選邊站的舉措，將對三星等競爭對手造成壓力。

CCS Insight 首席分析師 Ben Wood 週四 (3 日) 表示，由於蘋果已經先一步發出聲明選邊站，蘋果的制裁措施「絕對」會給三星等競爭對手帶來效仿的壓力。

根據 Counterpoint 數據顯示，截至 2021 年第四季，三星電子在俄羅斯手機市場排名第一，市占率達 30%，領先於小米 23% 和蘋果 13%。

市場分析，即便限制俄羅斯出口，三星也不會受到太大的損害，因為公司主要客戶多在美國和中國。

南韓政府早前宣佈已為美國外國直接產品規則 (FDPR) 首批豁免對象。南韓對俄國的出口商品將豁免於外國直接產品規定 (FDPR) 的對俄出口管制措施，未來政府將與美方緊密協商對俄制裁等外交措施。

南韓政府公布切斷對俄出口戰略物資、中斷與俄羅斯銀行的交易，韓企必須在出口有關品目前獲得政府批准。

南韓政府早前宣佈已為美國外國直接產品規則 (FDPR) 首批豁免對象。南韓對俄國的出口商品將豁免於 FDPR 規定的對俄出口管制措施，未來政府將與美方緊密協商對俄制裁等外交措施。

南韓政府公布切斷對俄出口戰略物資、中斷與俄羅斯銀行的交易，韓企必須在出口有關品目前獲得政府批准。