〈美股盤後〉烏俄危機震撼全球 標普摔入修正區

烏俄危機震盪全球金融市場，亞股、歐股週二 (22 日) 接連淪陷後，美股震盪走低，道瓊盤中一度跌逾 700 點，不過隨著美國總統拜登宣布對俄國實施首輪制裁，且重申仍有外交空間，道瓊尾盤跌幅收斂，終場收黑逾 480 點，標普摔逾 1% 進入修正區，兩大指數皆收於 2022 年以來最低水平。

政經消息，烏俄局勢急遽惡化，俄羅斯聯邦委員會週二通過決議，准許俄羅斯總統在「境外」動用聯邦武裝力量，烏俄戰爭似乎一觸即發。此前俄羅斯總統普丁週一簽署行政命令，承認烏克蘭東部 2 個分離共和國獨立地位，並派遣部隊進駐執行「維和任務」。

烏克蘭總統澤倫斯基拒絕任何領土讓步、呼籲和平，並考慮與俄國斷交。歐美各國齊聲譴責俄國此舉侵犯烏克蘭主權並祭出初步制裁。

美國總統拜登指責俄國為侵略者，宣布制裁俄羅斯的銀行、主權債務和個人，不過他重申希望外交仍可行，還有時間避開最糟狀況。德國週二宣布停止批准「北溪 2 號」天然氣管線、英國對 5 家俄羅斯銀行和 3 名富人實施有針對性經濟制裁。由英國、丹麥、瑞典等十國組成的遠征軍聯合部隊 (JEF) 近期亦將於波羅的海舉行軍事演習。

烏俄戰事可能會讓通膨維持在相對高點，加深聯準會 (Fed) 的緊縮壓力，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週一表示她不排除 3 月會議升 1 碼以上可能性，但仍取決於未來三週發布的經濟數據。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.27 億例，死亡數突破 590 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 106 億劑疫苗。

週二 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 482.57 點，或 1.42%，收 33,596.61 點。

那斯達克指數下跌 166.55 點，或 1.23%，收 13,381.52 點。

標普 500 指數下跌 44.11 點，或 1.01%，收 4,304.76 點。

費城半導體指數下跌 28.23 點，或 0.83%，收 3,356.07 點。

標普 11 大板塊一片血染，非必需消費品 (-3.04%)、能源 (-1.53%)、材料 (-1.38%) 板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.78%；Meta(原臉書）(FB-US) 跌 1.98%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 0.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.58%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.073%。

道瓊成份股多收黑。開拓重工 (CAT-US) 下跌 0.37%；高盛 (GS-US) 跌 0.47%；摩根大通 (JPM-US) 跌 0.18%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.76%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 1.11%。

費半成份股漲跌互見。Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.07%；AMD (AMD-US) 上漲 1.60%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.14%；美光 (MU-US) 跌 0.25%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.04% %；英特爾 (INTC-US) 跌 0.78%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 2.01%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.08%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.05%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.91%。

企業新聞

監管風暴未歇，中國正對國有企業啟動新一輪檢查，查明業者對螞蟻集團投資細節，阿里巴巴 (BABA-US) 大跌 5.11% 至每股 112.93 美元。

AMD (AMD-US) 上漲 1.60% 至每股 115.65 美元。投行 Bernstein 將 AMD 的股價評級升至「跑贏大盤」，主因是 AMD 的處理器市占率不斷增加、晶片功能強大足以與英特爾相媲美，而且股價相對便宜。

梅西百貨 (M-US) 下跌 4.94% 至每股 24.42 美元。梅西百貨第四季營收報 86.7 億美元，經調整後每股獲利報 2.45 美元，均優於市場預估，該公司還宣布啟動 20 億美元的庫藏股計畫，並增加 5% 的現金股利。

金融新創科技公司 SoFi (SOFI-US) 暴跌 9.92% 至每股 10.26 美元。外媒報導，SoFi 將斥資約 11 億美元收購數位銀行軟體商 Technisys，加快銀行業務擴張。

經濟數據

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 初值報 57.5，預估 55.9，前值 55.5

美國 2 月 Markit 服務業 PMI 初值報 56.7，預估 52.9，前值 51.2

美國 2 月經濟聯合會消費者信心指數報 110.5，預估 109.9，前值 111.1

華爾街分析

嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 指出，俄烏局勢最重要的不是短期內造成的市場波動，而是其影響。油價飆升拖累經濟，再加上能源危機及聯準會緊縮政策的事實，若出現曠日持久的戰事，這可能會加劇人們對經濟衰退的擔憂。

Berenberg Bank 首席經濟學家 Holger Schmieding 表示，烏俄危機對市場的短期、中期和長期的影響，取決於普丁下一步的行動，最大的不確定性仍存在，只有普丁才知道他是否會進一步入侵烏克蘭。

Schmieding 稱，俄羅斯對烏克蘭的戰爭將是一場人類悲劇，可以說是自 1962 年古巴導彈危機以來最嚴重的全球安全威脅，如果他就此打住，隨著時間的推移，制裁將削弱俄羅斯經濟，對已開發國家的影響非常有限，市場將在一段時間後恢復正常，但這一預測是基於俄羅斯不會繼續攻擊北約成員國。

高盛策略師預測，若俄羅斯全面入侵烏克蘭且全球超級大國祭出制裁，標普可能在此情況下跌 6.2%，那指暴跌 9.6%，羅素 2000 慘跌 10.2%。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)