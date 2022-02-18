烏俄煙硝味再起 比特幣跌破41,000美元

比特幣周五（18 日）盤中跌破 41,000 美元，測試 50 天移動平均線，原因是投資人再度擔憂俄羅斯可能入侵烏克蘭，引發風險資產賣壓出籠。分析師表示，一旦烏俄開戰，短期內加密幣可能再跌 10-15%。

加密幣追蹤網站 CoinDesk 的數據顯示，比特幣周五盤中重挫 7.65%，報 40,551.60 美元，較去年 11 月的歷史高峰暴跌約 40%，以太幣也重摔 7.93% 至 2,882.48 美元。

BCMStrategy 創始人 Barbara Matthews 說，歐洲與烏克蘭的地緣政治局勢產生重大影響，但投資人低估了貨幣政策持續帶來的不確定性與市場波動。

美國聯準會（Fed）周三公布 1 月會議紀錄，強化了緊縮貨幣政策、迅速採取行動以抑制通膨的意志。投資人似乎預料到這種立場，反應相對溫和或漲跌互見。部分投資人預料今年 Fed 將升息六次。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 周四則說：「比特幣是終極風險資產，一旦俄軍攻打烏克蘭，短期內將導致加密貨幣再跌 10-15%。」

美國總統拜登周四表示，俄羅斯侵略烏克蘭的威脅「非常高」，並說俄軍可能不會「現在」就入侵，但會在「這幾天」攻打烏克蘭。

Moya 說，比特幣的前景大抵仍看漲，但若長期成長前景開始受 Fed 緊縮政策影響，機構投資人可能會縮減押注。

烏俄戰雲再起，華爾街周四避險意識升高，道瓊工業指數重挫 622.24 點或 1.78%，收報 34,312.03 點，標普 500 指數大跌 2.12%，收報 4,380.26 點，那斯達克指數驟跌 407.38 點，收報 13,716.72 點，跌幅深達 2.88%。