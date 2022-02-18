若烏俄戰爭開打 別指望Fed救市？

烏俄戰雲週四 (17 日) 再起，外媒專欄作家 James Mackintosh 指出，萬一兩國真得開戰，這次不要指望聯準會 (Fed) 會出手救市。

烏俄兩國週四各說各話。俄媒報導，烏克蘭軍隊在烏東親俄「盧甘斯克人民共和國」 (Luhansk People"s Republic) 地區開火，然而，烏克蘭軍方嚴詞否認，反控是親俄叛軍先砲擊烏軍。

拜登週四表示，俄羅斯入侵烏克蘭的風險非常高 (圖片：AFP)

美國總統拜登週四表示，即使俄羅斯聲稱正在撤軍，他認為俄羅斯入侵烏克蘭的風險非常高，可能會在「未來幾天內」發生。不過俄國外交部長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 表示，俄羅斯與白俄羅斯的聯合軍事演習將按計畫在本週日 (20 日) 結束，俄國週四也會給予美方談判的答覆。

Mackintosh 週四專題報導指出，萬一烏俄兩國真得開戰，這次不要指望聯準會將出手救市，因為持續惡化的通膨、近乎零的利率，以及 1970 年代的經驗都讓聯準會處處受到約束，若想救市，恐怕不像之前那麼容易。

通常當危機發生時，投資人都認為聯準會會出手相救，不過這次聯準會的首要公敵是通膨，情況今非昔比。

目前聯準會的計畫是在下月升息，知名金融巨鱷巴斯 (Kyle Bass) 上月警告，若聯準會堅持計畫，華爾街救別指望今年股市繼續上漲，甚至可能暴跌。

Mackintosh 稱，若烏俄戰爭爆發，國際油價和歐洲天然氣價格想必然將會飆升，通膨將會再度惡化，而升息無助於開採更多石油，升息只會減緩經濟，從而減緩對石油的需求。

面對晶片荒、全球塞港問題、缺工等供應鏈瓶頸持續，聯準會主席鮑爾近期都鬆口稱，通膨不是「暫時性的」，此外，聯準會紐約分行的 12 月份消費者調查數據顯示，美國消費者對未來一年通膨率的預期保持在 6% 的歷史高點。

Mackintosh 稱，薪資物價螺旋式上漲 (wage-price spiral) 讓經濟學家憂心忡忡，而工會發揮了強大的作用，但若沒有工會，這個現象就會消失嗎？這答案無人知曉，連聯準會都不知道。

Mackintosh 還提到，與 1970 年代相似的不僅是薪資物價螺旋式上漲的風險，自 1981 年以來的每一次經濟衰退中，聯準會都以降息因應，缺乏靈活性，而且聯準會目前遠遠落後於通膨曲線，靈活性更降低了。

Mackintosh 表示，除了經濟上的約束，聯準會還受到政治約束，通膨已讓人民怨聲載道，兩黨和整個國家瀰漫著對通膨的擔憂，如果俄軍入侵烏克蘭，聯準會已無法降息，就算購買更多債券，這並不會有多大效用，當情況失控時，不升息顯然不如降息那麼有效。