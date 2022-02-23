〈美股熱門股〉Meta將開放自家版本抖音Reels給全球用戶使用

Meta 周二（22 日）表示，臉書將在 150 多個國家推出其短影音功能 Reels，以擴大其成長速度最快的內容格式，該功能仿照 Tik Tok 的功能，讓用戶能自行創作創意短片，先前僅限美國用戶使用，如今將開放給全球用戶使用。

Meta 執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）當日在臉書上表示：「到目前為止，Reels 已是我們成長速度最快的內容格式，今天將向全球臉書用戶推出 Reels。」

Meta 表示，臉書用戶有一半以上時間都被影片占據，因此計劃將擴大 Reels 使用範圍吸引用戶，並且還推出內容創作者透過 Reels 功能營利的新方式。

該公司表示，未來還會把 10 億美元的內容創作者獎勵計畫推廣至更多國家，目前正在測試橫幅與廣告貼紙的重疊式廣告，讓創作者賺取廣告收入，並很快會在 Reels 推出全螢幕廣告。

Meta 表示，未來更新後將推出新功能，讓用戶能在新的平台製作與觀看臉書的 Reels，例如短片功能、觀看標籤與動態消息上方，而且在部分國家，用戶還能在動態消息中看到建議的 Reels。

Meta 的 Reels 功能最早於 2020 年在 Instagram 上發布，隔年在臉書上發布，目的是與中國科技巨頭字節跳動旗下火紅的短影音應用程式 Tik Tok 較勁，不過先前臉書的 Reels 功能僅限美國地區用戶使用。

截稿前，Meta(FB-US) 未受消息激勵，盤中股價下跌 1.82%，每股暫報 202.41 美元。Meta 公布黯淡的第四季財報後，市值縮水三分之一，這次強調 Reels 推出是公司的重中之重。