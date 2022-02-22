高盛：若烏俄衝突進一步升級 美股恐再跌6%

高盛集團 (Goldman Sachs) 在報告中指出，若是俄烏克蘭局勢進一步惡化，大規模的衝突加上懲罰性制裁，可能將使美股較週五收盤價再跌 6%，那斯達克指數恐跌將近 10%。此外，歐洲和日本股市的跌幅可能更大。

隨著烏克蘭邊境緊張局勢升溫，投資人持續湧入美國公債並拋售股票，試圖對沖可能出現的情況。

以 Dominic Wilson 為首的高盛策略師在報告中指出，由於地緣政治動盪導致難以交易，在最壞的情況下，俄羅斯貨幣盧布將貶值 10%，推動油價上漲 13%，並導致美國公債殖利率下跌 0.27%。

報告中預期，如果俄烏爆發衝突，將會進一步推高地緣政治風險溢價，標普 500 指數可能因為衝突升溫而再跌 6.2%，若是降溫則可能上漲 5.6%。那斯達克指數則是可能下跌 9.6%，反之則有 8.6% 的上漲空間。

此外，最糟情況下，歐洲和日本股市將下跌約 9%。對於股市跌幅預估主要基於盧布貶值幅度。

俄羅斯總統普丁簽署法令，承認烏東分離份子建立的兩個共和國，並下令國防部向烏東分離地區派遣他所謂的「維和部隊」，引發市場避險意識升高，周二美股標普 500 指數期貨大跌 2%，紐約原油勁揚 4%。

IMF 第一副總經理 Gita Gopinath 先前表示，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突升級，可能會進一步推高許多國家的能源成本和大宗商品價格，因而使全球通膨率在更長時間內居高不下。