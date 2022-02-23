超微市值突破1,880億美元 再度超車英特爾

美國晶片製造商超微（AMD）(AMD-US) 周二（22 日）市值突破 1,880 億美元，再度超越英特爾（Intel）(INTC-US) ，凸顯華爾街愈來愈看好超微。

超微股價周二收盤大漲 1.6%，表現優於下跌 0.8% 的費城導體指數，由於投資人緊盯俄烏局勢，周二股市普遍走低。

目前超微的市值已從今年稍早的不到 1,250 億美元飆升至逾 1,880 億美元。英特爾股價周二跌 0.8%，市值為 1,820 億美元。上周超微市值首度超車英特爾。

超微股價周二走高的原因，是投資銀行 Bernstein 將超微的評級上調至「優於大盤」，認為其股價在接近五年來最低水準後，變得愈來愈具吸引力，這是近十年來 Bernstein 首度看好超微。

最近幾周超微股價持續走高，利多包括財報與財測搶眼，以及超微完成賽靈思（Xilinx）收購案。超微預估首季營收將達到 50 億美元，上下誤差範圍為 1 億美元，遠高於分析師原估的 43.3 億美元。

相較下，英特爾在半導體領域的表現一直不如同行。上周英特爾舉辦投資者大會，詳細介紹旨在奪回產業主導地位的戰略，但分析師對此持懷疑態度，認為這項計畫面臨許多不確定性和風險，且這將是一個昂貴且長期的過程。