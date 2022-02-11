〈美股盤後〉美CPI大爆表！Fed官員升息言論嚇壞美股 道瓊跌逾500點

週四 (10 日) 美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 創 40 年以來最高紀錄，聯準會激進升息的可能性提高，十年期美債殖利率升破 2%，美股開盤走低，盤中聯準會官員鷹派言論加劇市場恐慌情緒，恐慌指數 VIX 飆漲逾 22%，美股跌幅進一步探低，房地產和科技類股領跌，道瓊終場收黑逾 500 點，那指挫 2.1%。

經濟數據方面，美國勞工部週四 (10 日) 公布，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 7.5%，超乎市場預期的 7.2%，創 1982 年 2 月以來新高，不包括食品和能源價格的核心 CPI 比去年同期揚升至 6%，創 1982 年 9 月以來新高。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下月升息 2 碼機率來到 92.8%，花旗也釋出報告預計聯準會將在 3 月升息 50 個基點。

政經消息，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四稱聯準會需要對通膨衝擊做出更大的反應，支持聯準會在 7 月 1 日前上調 100 個基點，此番言論加劇美股週四跌勢。

地緣政治方面，烏俄緊張關係升溫之際，俄羅斯週四開始與白俄羅斯進行為期十天的海陸軍事演習，白宮抨擊，俄白聯合軍演肯定更多是一種升級而不是緩和的行動。北約 (NATO) 也對演習深感擔憂。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.04 億例，死亡數突破 578 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 103 億劑疫苗。美國白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 表示，美國即將走出全面大流行階段，預計未來幾個月將結束對疫情相關限制。

週四 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 526.47 點，或 1.47%，收 35,241.59 點。

那斯達克指數下跌 304.73 點，或 2.1%，收 14,185.64 點。

標普 500 指數下跌 83.1 點，或 1.81%，收 4,504.08 點。

費城半導體指數下跌 117.62 點，或 3.22%，收 3,536.10 點。

標普 11 大板塊一片血海，房地產 (2.86%)、資訊科技 (2.75%) 與公用事業 (2.61%) 板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.36%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 1.69%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 2.10%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.36%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.84%。

道瓊成分股逾半收黑。安進 (AMGN-US) 下跌 3.53 %；家得寶 (HD-US) 下跌 2.55%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.52%；Honeywell (HON-US) 下跌 2.48%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.35%。

費半成殺盤重心。安森美 (ON-US) 大跌 5.46%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.30%；AMD (AMD-US) 下跌 5.33%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.10%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.07%；美光 (MU-US) 上漲 3.29%；高通 (QCOM-US) 下跌 5.37%。

台股 ADR 僅日月光獨強。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.65%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 1.07%；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 3.12%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.37%。

企業新聞

AMD (AMD-US) 下跌 5.33% 至每股 125.77 美元。賽靈思 (XLNX-US) 下跌 3.84% 至每股 216.55 美元。AMD 週四宣布取得收購賽靈思的所有必要批准，包括所有必要的政府許可，這筆收購案大約在 2 月 14 日左右完成。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.95% 至 904.55 美元。早前因加熱系統除霜速度隱憂，特斯拉宣布在美國召回近 2.7 萬輛電動車，該公司再度在召回 57.9 萬輛美國境內電動車，因為這些車輛的 Boombox 功能，有干擾行人警示音的疑慮。

硬碟大廠威騰電子 (WDC-US) 下跌 0.72% 至每股 54.09 美元。威騰與 NAND 二哥鎧俠週三表示，由於快閃 (Flash) 記憶體原料遭到汙染，導致日本兩座記憶體廠產能出現問題。TrendForce 研判，這可能使得第 2 季 NAND Flash 價格轉為翻漲 5-10%。

迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.35% 至每股 152.16 美元。迪士尼公布 2022 會計年度第一季財報，每股純益和營收均優於市場預期，Disney+ 的訂閱戶數激增近 1200 萬，樂園部門收入增逾一倍，提振投資人信心。

推特 (Twitter Inc)(TWTR-US) 下跌 1.98% 至每股 37.08 美元。推特週四公布的上季廣告收入和用戶成長都低於預期，並預測本季營收低於市場預期，此外，該公司宣布一項新的 40 億美元股票回購計畫。

可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US) 上漲 0.54%，百事公司 (PepsiCo)(PEP-US) 下跌 2.08%。前者週四公布上季營收、EPS 均超出預期，後者公布第四財季和營收都超出預期，但警告運輸和包裝價格上漲將帶來成本壓力。

經濟數據

美國 1 月 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 1 月核心 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國上周 (2/5) 初領失業金報 22.3 萬人，預期 23 萬人，前值自 23.8 萬人上修至 23.9 萬人

美國上周 (1/29) 續領失業金報 162.1 萬人，預期 161.5 萬人，前值自 162.8 萬人下調至 162.1 萬人

華爾街分析

Independent Advisor Alliance 首席投資長 Chris Zaccarelli 表示，聯準會目前處境艱難，諸如升息與縮表等聯準會現有工具可能不足以抑制通膨，市場面臨的風險遠高於目前所反映出來的水平。

US Bank Wealth Management 首席股票策略師 Terry Sandven 認為，通膨往往是對估值的致命打擊，通膨走高導致本益比壓縮，這就是市場目前所經歷的。在聯準會升息的次數和幅度更明朗化之前，波動性可能會持續存在。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)