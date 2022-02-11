小鵬汽車正式進軍歐洲 首家海外門市插旗瑞典

中國電動車製造商小鵬汽車（Xpeng）周四（10 日）宣布將在瑞典與荷蘭開設品牌零售店，不僅加深與合作夥伴的零售網路，同時也加速其在國際市場上的擴張。

小鵬第一家海外門市將開設在瑞典的首都斯德哥爾摩，將於本周開業，此外還與瑞典大型汽車經銷商 Bilia 簽署銷售汽車協議，未來小鵬汽車將進駐 Bilia 門市，並提供服務。

該公司第二家海外門市將設在荷蘭海牙（Hague），並且也與當地汽車零售商 Emil Frey 簽屬經銷協議，預估荷蘭門市將於 3 月開業。

小鵬進軍瑞典與歐洲零售業務象徵該公司迄今以來重大的國際擴張舉措，該公司計劃將來把一半的汽車銷往海外。

小鵬早在 2020 年便開始與挪威經銷商合作銷售自家汽車，不過當時尚未有建立門市的打算，該公司一直以來都在觀察電動車使用率成長速度最快的國家。

然而，其他中國電動車製造商也把目光轉向歐洲版圖，蔚來汽車 (NIO-US) 就在挪威奧斯陸開設一家旗艦門市，並於去年 9 月開始在當地配送汽車，獲「股神」巴菲特投資的比亞迪 (002594-CN) 去年夏天開始也像挪威出口電動車。

儘管電動車在中國持續成長，但該國新創企業紛紛積極向海外擴張，企圖推動未來成長，也將與特斯拉或其他歐美汽車製造商展開激烈競爭。

小鵬執行長何小鵬曾表示，公司立下讓智慧電動車普及的目標，全球之旅將從歐洲開始。此外，本周稍早時，小鵬汽車在港股被納入深港通下的港股通股票名單。

截稿前，小鵬汽車 ADR(XPEV-US) 下跌 3.39%，每股暫報 39.35 美元。