蘋果AR/VR頭戴裝置將問世？神祕OS系統現蹤

週三 (9 日) 傳出不少開發者從蘋果 App Store 上傳日誌及相關原始編碼中發現「realityOS」的描述，外界猜測這可能是蘋果 AR/VR 頭戴裝置的作業系統。

蘋果正積極投入擴增實境 (AR) 和混合實境 (MR) 的技術研發，希望創造取代 iPhone 的夢幻逸品，外界盛傳蘋果將推出期待已久的蘋果 VR / AR 頭戴裝置可能在火熱的元宇宙熱潮中問世。

不過，VR / AR 頭戴裝置還沒看到，相關的作業平台卻現蹤，有不少開發者在蘋果 App Store 從 App Store 上傳日誌，以及相關原始編碼中發現「realityOS」的描述。

(圖片：翻攝 appleinsider)

如同 Apple TV 運行 tvOS、Mac 採用 macOS、Apple Watch 運行 watchOS 一樣，市場熱議 realityOS 很可能就蘋果未來 AR / VR 裝置作業系統，而 realityOS 的現蹤可能暗示 VR / AR 頭戴裝置就快要問世。

上月中旬彭博援引知情人士消息報導，蘋果 VR / AR 頭戴裝置研發過程遇阻，面臨過熱、鏡頭、軟體等相關開發難題，原本預計最快在今年 6 月亮相恐將延遲至 2023 年。