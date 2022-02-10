科技股本週反彈的三大原因

科技股自今年初開局以來處境艱難，本週卻從劇烈的拋售中反彈，華爾街分析師點出科技股回暖走揚的三大原因。

科技股為主的那斯達克指數週三收紅 2.08%，報 14,490.37 點，該指數本週迄今漲幅已超過 3%，即將走出修正區，該指數仍較去年 11 月 19 日的歷史高點下跌約 10%。Shopify (SHOP-US) 和 Etsy (ETSY-US) 等電子商務股份別上漲 5% 和 4%，臉書母公司 Meta 在市值崩跌後迎來技術性反彈。

華爾街分析師點出科技股回暖走揚的三大原因。

第一、美債拋售潮暫止。

10 年期美債殖利率從週二的高點回落至約 1.94%，儘管這仍是一個相對較高的水平，但這可能是一個訊號，表明科技股估值幾乎已經暴跌完畢。那指預估本益比已從去年 11 月 19 日的 32.7 倍降至 28.3 倍。

第二、優於預期的財報

FactSet 數據顯示，迄今為止，大約 60% 的標普成分股公布第四季財報，其中約 77% 的企業獲利超出預期。

CIBC Private Wealth Management 首席投資長 Dave Donabedian 表示，儘管 Meta 和其他知名科技公司財報不佳，但大多數科技企業第四季獲益非常好。

第三、逢低買入

摩根士丹利投資管理公司董事總經理 Andrew Slimmon 稱，市場已經賣超很多了，風險回報是平衡的，給投資者的建議是，逢低買入，切勿追高。

22V Research 創辦人 Dennis DeBusschere 表示，本週科技股的上漲是完全可預期的，目前投資人手上仍有上月拋售股票現金能小心翼翼地買入一些前景看好的科技股票。

《巴倫周刊》撰稿人 Jacob Sonenshine 指出，目前所有這些發展都對科技股有利，但未來幾週科技股的走勢仍有待觀察，若 10 年期美債殖利率衝破 2%，意味著科技股也可能有更多的下跌空間。