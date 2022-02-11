財報烏龍發布！Affirm大漲10%後急洩 收挫21% 盤後續跌近7%

線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US) 周四（10 日）提前公布第 2022 會計年度第二季財報，營收雖高於分析師預期，但年度展望遜色，令當日股價重挫 21%，盤後續跌。

Affirm 預期今年營收在 11.6 億美元至 11.9 億美元之間，低於分析師預期的 12.7 億美元。

最近時確認，Affirm(AFRM-US) 周四收低 16 美元或 21.42%，盤後續跌 6.78%，報 54.70 美元。

Q2 財報 (12 月底止) 關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查共識)

每股虧損：0.57 美元

營收：3.61 億美元 vs. 3.288 億美元

提前公布

Affirm 的官方推特帳號周四發布了一條推文，但爾後刪除。該推文公布了公司財務業績細節，其中包括營收將優於預期、銷售成長 77%。Refinitiv 調查的分析師此前預期營收成長 61%，該公司股價受該推文激勵，股價一度上漲了 10%。

然而，周四稍晚，Affirm 卻發出另一則推文，稱上述業績數據是因人為錯誤而發布，並已另外公布正式財報。

Affirm 是「先買後付」（BNPL）業務龍頭公司，即提供消費者網購時短期且低利貸款，去年 Affirm 宣布與亞馬遜 (AMZN-US) 合作，成為該電商巨擘唯一提供消費者非信用卡融資的業者。

Affirm 由 PayPal (PYPL-US) 創始人之一的 Max Levchin 建立，並於 2021 年 1 月上市，其股價迄今自去年 11 月高點已下跌約 64%。