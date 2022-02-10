英特爾CEO：晶片供應緊張至少持續到2023 年末

美國晶片業龍頭英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 週三 (9 日) 發布聲明透露，預測晶片供應緊張至少維持到 2023 年末，2025 年到 2030 年供應形勢才會緩解。

英特爾 (INTC-US) 週三為 17 日即將舉行的投資人會議 (Investor Meeting) 暖身，於官網發布一系列的戰略宣傳內容，英特爾執行長季辛格於發下豪語指出，英特爾將持續在「半導體黃金時代」和創建全球網際網路產業中發揮領導作用。

季辛格發布的最新聲明中提到世界依靠半導體運轉，四股「超級力量」促使半導體需求激增，開啟摩爾定律的超級時代，包括無所不在的運算、雲端道邊緣的基礎設施、廣泛的聯網性與人工智慧 (AI)，而英特爾一直在摩爾定律所描述的半導體發明和創新的不懈追求中茁壯成長。

季辛格預測，晶片供應緊張至少維持到 2023 年末，2025 年到 2030 年供應形勢才會緩解。隨著英特爾和其他同業在本世紀下半葉開始有更多晶圓廠上線，料這種情況將有所改善。

近期英特爾宣布斥資 10 億美元打造晶圓代工創新生態體系，季辛格重申，英特爾將透過開放生態系統以促進創新。

另外，花旗引用 Mercury Research 最新數據稱，英特爾在第四季微處理器出貨量中取得勝利，特別是在筆電和桌上型電腦領域，英特爾桌上型電腦晶片市占上升至 83.8%；筆電晶片市占來到 78.4%，不過 AMD 伺服器晶片拿下 10.7%，遠高於一年前的 3.6%，而英特爾一度控制逾 99%。

花旗分析師 Christopher Danely 將 AMD (AMD-US) 和英特爾的目標價分別設為 140 美元和 55 美元。他預計個人電腦訂單將減少，隨著疫情後生活漸恢復正常，微處理器領域將出現價格戰。

英特爾 (INTC-US) 週三收紅 2.25% 至每股 49.91 美元。