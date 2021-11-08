本週操盤筆記：Fed主席鮑爾談話、OPEC能源短觀、美10月CPI

本週重點國際財經大事包括：Fed 主席鮑爾談話、OPEC 能源短觀報告、美國 10 月 CPI，其中市場最為關注 Fed 主席鮑爾談話。

本週操盤筆記 (1108-1112)

1.Fed 主席鮑爾談話：

週二 (9 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將出席聯準會與歐洲央行、加拿大央行共同舉辦的多樣性大會，鮑爾將在大會上發表談話。

市場聚焦，鮑爾可能針對當前全球面臨的高通膨現況，進一步作出更多表述。

2.OPEC 能源短觀報告：

週四 (11 日) OPEC 將公布每月能源短觀報告，將進一步對全球原油需求與供給概況給出預測和路徑。

OPEC+ 上週召開 11 月部長級監督會議，OPEC+ 會後決定維持當前每月增產 40 萬桶之計劃不變，力抗美國白宮政府不斷要求 OPEC+ 增產之呼聲。

3. 美國 10 月 CPI：

週三 (10 日) 美國將公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，市場預期 10 月 CPI 年增率將報 5.8%，將比 9 月的 5.4% 進一步上升。

聯準會當前仍然預估高通膨僅是短期現象，而市場經濟學家亦多數認為，隨著塞港持續、供應鏈缺料、薪資上升等三大因素，美國通膨率預估將在第四季仍將持續維持高檔。