美股續飆 台股啟動驚驚漲行情

美國聯準會今天於利率會議中宣佈維持基準利率逼近於零，並將於本月稍晚啟動縮減購債 (Taper) 計畫，預計每月減幅規模 150 億美元。結果美國四大指數反而以利空出盡回應出現快速拉升，收盤連續第 5 天上漲，其中 NASDAQ 又飆漲 161 點 (＋1.04%) 已連續第五天改寫歷史新高。

台股今天受此激勵除了開盤將跳空大漲飛越半年線 (17130 點) 之外，短線也會挑戰 11/2 盤中 17237 高點。上週週 KD 再次呈現黃金交叉且週量為 10 月最大量，11 月已正式展開第五波末升段行情。電子飆股的漲幅將遠遠超過大盤投資朋友務必要好好把握。

讓美股持續飆高的另一因素為公佈的 10 月小非農 ADP 新增就業人數 57.1 萬人不但優於市場預期的 40 萬人，且創下今年 6 月以來的最佳成績。

美股部份特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.57%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.98%；亞馬遜 ( AMZN-US ) 上漲 2.15%。

所以台股車用電子族群、蘋概股以及亞馬遜概念股可特別留意。

像是像是全球第一大電子紙製造商元太 (8069) 除了是車用電子概念股之外其最大的客戶就是亞馬遜。投信於 10/7 開始一路買超，外資也從 10/29~11/3 連四買累計大買 9987 張，且融資持續減少籌碼面有利於股價再創新高。其大客戶亞馬遜日前推出三款電子書閱讀器，所以所生產的彩色電子紙顯示器已供不應求，此外由於訂單遞延 Q4 營收將呈兩位數成長再創 8 年新高可特別留意。

做 ABF 載板與 BT 載板的南電 (8046-TW) 屬於蘋概股也具有車用電子的龐大商機。Q2 EPS：3.6 元較去年同期大幅成長 179%。外資高盛證券將南電目標價一口氣從原先的 666 元調高到 930 元還有 400 元的價差。

此外 LED 照明大廠光鼎 (6226-TW) 於 11/3 強鎖漲停突破上升三角形整理型態。產品包括插件式 LED(Lamp)、車用照明以及感應元件，9 月營收 1.16 億＋64％再創兩年新高。昨天外資再度大買 2295 張。LED 設備大廠惠特 (6706-TW) 投信連三買也可特別留意。

NAND Flash 控制 IC 大廠安國 (8054-TW) 於 10/15 公告取得迅杰私募 8000 張，以迅杰減資後參考價計算價差高達 25%。若帶量重回 5 日線將再發動波段攻勢。

11/3 再度大漲的友達 (2409-TW) 外資大買 38684 張可特別留意，此外還有昨天剛轉強被動元件的華新科 (2492-TW) 與信昌電 (6173-TW) 外資同步買進也可留意。

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