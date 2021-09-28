〈中國限電〉中國限電橫掃供應鏈 全球航運再次受到衝擊

中國遏制碳排放而實施限電的措施，再度掀起全球航運和供應鏈危機。

中國限電政策導致江蘇、浙江、廣東、遼寧等等 10 多個省區遭波及，這些都是中國工業化程度最高的省份，製造鋼鐵產品、塑膠、家電、化工和紡織品等當地工廠相繼響應政策，宣布減產或暫時停產。

隨著假日購物季的臨近，航運高峰期開始，這些限電省份還擁有中國最繁忙的港口，包括廣州港、南沙港、深圳鹽田港、蛇口港、寧波舟山港等，近期是這些港口向美國、歐洲零售商運送貨櫃箱的旺季。

中國最新的限電手段可能會加劇貨物延誤的可能性，特別是限電政策持續到 9 月底之後。

與此同時，南加州洛杉磯港和長灘港塞港持續惡化，近期約有 70 艘貨櫃船舶在美西港口外排隊入港，主要受到進口物品激增、卡車運輸和陸上物流不足等影響。

西海岸港口是美國三分之一進口商品的入口點，也是中國的貨物進入美國的主要關卡。

儘管洛杉磯港和長灘港 17 日宣布將延長夜間、週末營業時間，這是為實現全天候供應鏈邁出第一步，但美國供應鏈繼續失靈，缺工、倉庫不夠，貨運大塞車, 以及整個運輸行業缺乏協調，造成了連鎖反應。

上週長灘港將週一至週四營業時間延長至 24 小時，洛杉磯港最終沒有跟進，而是選擇維持其現有營業時間，因為夜班和周六的港口工人薪資更貴。

美西塞港持續惡化，中國限電政策又來一重擊 (圖片：AFP)

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，當卡車司機和倉庫運營商沒有同樣延長工作時間時，延長港口營運時間對解決塞港、積壓在碼頭的貨櫃問題，幾乎沒有任何用處。

德國貨櫃航運商赫伯羅特 (Hapag-Lloyd) 北美地區總裁 Uffe Ostergaard 稱，這是一個巨大的運營劣勢，兩個港口大部分時間和週日都關閉了幾個小時。

Linerlytica 分析師 Tan Hua Joo 認為，中國限電政策將對工廠生產產生影響，這肯定會在短期內影響貨櫃船運輸量。目前尚不清楚這將實施多長時間，因此無法預測長期影響。

市場人士表示，不要指望今年聖誕節禮物會便宜，因為運輸成本導致裝飾價格飆升，而且美國 Costco 之前衛生紙、水等限購政策又來了！