紓解塞港壓力！美最大貨櫃港延長夜間、週末營業時間

美國西岸的洛杉磯港和長灘港塞港現象日益惡化，在與多個供應鏈相關業者和美國交通部協商後，週五 (17 日) 洛杉磯港和長灘港宣布將延長夜間、週末營業時間，提高有限的港口吞吐量。

加州南部的聖佩德羅灣港區包括美國前兩大貨櫃港洛杉磯港和長灘港，是美國最大港口複合區，貨櫃裝卸量佔全美海運貨櫃進口量的 37%，可視為反映美國貿易狀況的重要指標之一。

截至週四，美西洛杉磯港和長灘港外有 65 艘貨櫃船等待泊位，創下歷史新高，這一數據還在持續增加當中。兩大港正採取前所未有的措施來緩解創紀錄的塞港壓力。

根據洛杉磯港的數據，船隻等待進港的時間平均為 8.7 天，比 8 月中旬的 6.2 天還久，目前等待最久的船早在 8 月 23 日就已排隊。

長灘港執行董事 Mario Cordero 週五宣布，長灘港將延長夜間營運時間，這是為實現全天候供應鏈邁出第一步。與此同時，洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 宣布，洛杉磯港將延長週末營業時間。

長灘港口和洛杉磯港口還將與卡車運輸業者密切合作，以確保所有卡車運營商瞭解如何利用非尖峰時段運輸貨物，提高貨運運輸效率。

國際碼頭和倉庫聯盟海岸委員會委員 Frank Ponce De Leo 對此歡迎，他還表示碼頭工人已準備好迎接挑戰，提供全天候的貨運服務。