中國砲轟！WTO駁回中控美太陽能板關稅保護

中國和美國的太陽能板關稅爭端仍未落幕，9 月 2 日世界貿易組織 (WTO) 爭端仲裁小組判決美方勝訴後，中國政府週一 (27 日) 提出嚴正抗議。

中國駐世貿代表團週一 (27 日) 發表嚴正聲明稱，中方深切關注仲裁小組裁決結果帶來系統性的傷害。

中方認為，世貿的裁決結果不正確且危險，向 WTO 成員發出的錯誤和危險訊號，將導致其他世貿成員濫用相同的保障護主義手段，從而嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體系。

中方認為，世貿的裁決結果不正確且危險 (圖片：AFP)

美國駐世貿代表團回應稱，中國的非市場操作手法，對貿易活動帶來傷害。

美方代表回應，儘管有大量證據表明中國非市場行為的破壞性影響，但中國現在決定持續上訴，美國對此感到失望。

美國太陽能產業協會 (SEIA) 週一警告，如果美國商務部一些來自馬來西亞、越南和泰國的進口產品徵收的潛在關稅將提高成本，拜登政府正大力推動太陽能發電之際，這將阻礙太陽能發電的安裝量。

中國指控美國限制其太陽能電池板進口而向 WTO 提告，WTO 爭端解決小組報告判決美方勝訴，駁回中國對美國的四項指控。中國上週對此判決提出上訴，但遺憾的是，WTO 上訴機構沒有足夠的法官來運作。

前總統川普此前行使否決權，阻止任命具最終裁決權的上訴機構新法官，導致拜登上任後，目前上訴機構仍無法審理此一上訴。