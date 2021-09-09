跟隨股神？航運巨頭馬士基投資綠色燃料新創公司

週三 (8 日) 全球貨櫃航運龍頭業者馬士基 (AMKBY-US) 宣布收購綠色燃料新創公司 WasteFuel 的少數股權。

今年 2 月「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 透過私人飛機部門 NetJets 對綠色燃料新創公司 WasteFuel 進行重大投資。週三 (8 日) 航運巨頭馬士基也宣布加入投資 WasteFuel 的行列。

馬士基並沒有透露具體的投資規模，但馬士基的這筆投資將幫助 WasteFuel 建立生質煉油廠，計劃於 2024 年投產。

馬士基減排業務主管 Morten Bo Christiansen 稱：「我們需要來自世界各地的綠色燃料，大量的綠色燃料，而 WasteFuel 在這一領域處於領先地位。」

根據國際能源署的數據，2019 年國際航運約佔「全球與能源相關的 CO2 排放總量」的 2%。

馬士基等航運業者正尋找新的方法來抵消航運的氣候足跡。 (圖片：AFP)

隨著世界主要經濟體試圖減少碳排放以實現 2050 年減碳及淨零目標，馬士基等航運業者正尋找新的方法來抵消航運的氣候足跡。

馬士基每年消耗約 1200 萬噸船用燃油，該公司目前正積極走向綠色航運，計劃在 2050 年前為所有燃料找到綠色替代品。

馬士基上月底與韓國現代重工簽署協議，訂購 8 艘以綠色甲醇爲燃料的大型新船，預計 2024 年投入遠洋航線運行，每年有望減少約 100 萬噸二氧化碳排放。

週四馬士基 (AMKBY-US) 股價下滑 2.32%，至每股 15.16 美元。