加州港口塞船創新高 貨櫃輪船苦等竟無替代方案？

加州港口塞船持續惡化，從天空鳥瞰，洛杉磯港和長灘港就像漏斗上的細管，近期有逾 70 艘貨櫃輪在海上苦等排隊，但這些船舶幾乎沒有繞過加州港口的可行替代方案。

加州南部的聖佩德羅灣港區包括美國前兩大貨櫃港洛杉磯港和長灘港，是美國最大港口複合區，貨櫃裝卸量佔全美海運貨櫃進口量的 37%，是通往美國的主要海上門戶。

去年，這兩個港口處理了 880 萬個貨櫃，是美國第二大的貨櫃碼頭 (紐約和紐澤西港) 390 萬貨櫃的 2 倍多。

美國西岸的洛杉磯港和長灘港近期宣布將延長夜間、週末營業時間，全力加班以提高有限的港口吞吐量，但目前仍然無法舒緩塞港壓力。

截至上週日 (19 日) 南加州的海上門戶有 73 艘貨櫃船等待泊位，幾乎是 1 個月前的 2 倍，創下歷史新高。

加州港口主要進口來自中國的大量電子產品、服裝和各式產品。一些專家表示，除了加州港口之外，幾乎沒有可行的替代方案。

相較於洛杉磯港和長灘港，其他港口沒有足夠的腹地和清空大型船隻的起重機，以及用於存放貨櫃的大型碼頭。

美西港口的卡車運輸設備、倉庫空間和工人數量也遠高 (優) 於奧克蘭或西雅圖等其他港口。

少數托運人試圖租用較小的船隻將來自加州的貨物轉到其他港口運輸，如墨西哥灣和東岸，但此舉要價不菲。

海洋數據公司 Sea-Intelligence ApS 全球供應鏈副總裁 Bjorn Vang Jensen 表示，運往東海岸是一個偉大的秘密，但秘密洩露了，現在這些港口和其他港口一樣糟糕，因為很多人都想去那裡。

家具零售商 Malouf 供應鏈主管 Jordan Haws 稱：「我們陷入的惡性循環，在加州港口能夠受控之前，我認為跨太平洋貿易不會穩定下來。」