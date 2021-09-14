〈美股盤後〉眾院民主黨公布稅改藍圖 道瓊連五黑止步

週一 (13 日) 華爾街關注國會稅改藍圖和即將公布的 CPI 數據，美債殖利率回落、美元指數近乎持平，原油漲勢延續，能源股領軍大漲，四大指數僅那指小幅收黑，道瓊小漲逾 260 點，疫苗股、阿里巴巴等中概科技股下滑。

數據方面，繼 8 月非農就業數據意外表現疲軟後，華爾街持續關注通膨數據，8 月消費者物價指數 (CPI) 將於週二 (14 日) 公布，這將是聯準會 (Fed) 觀察美國通膨是否到頂的關鍵指標之一。

政經消息方面，儘管新冠病毒威脅仍在，但燃料需求正在恢復，北海到美國和墨西哥的原油產量均低於預期，石油輸出國組織 (OPEC) 預測，今年和明年原油需求將會增強，此消息帶動週一能源股揚升。

週一權威醫學雜誌期刊《刺胳針》的文章提到，數據指出新冠疫苗對抗重症效力良好，當前大多數民眾沒有必要打第三劑新冠疫苗，呼籲各國政府最好聚焦於未接種疫苗者，此消息拖累週一疫苗股走跌。

美國眾議院民主黨週一公布稅改藍圖，包括把企業稅提高到從 21% 上調到 26.5%、資本利得最高稅率將從 20% 提高到 25%，皆低於原先拜登的提案。

扮演關鍵角色的溫和派民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 上週日 (12 日) 證實，他不會支持 3.5 兆美元預算法案，因為開支成本過於龐大。

美國總統拜登 (Joe Biden) 將於下週五 (24 日) 主持首次四方會談 (Quad) 面對面元首會談，屆時日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森和印度總理莫迪舉行實體會議。

白宮新聞秘書 (發言人) 莎琪 (Jen Psaki) 週一發布聲明指出，四國元首將就疫情、氣候危機、新興科技和網路空間合作，和促進自由開放的印太地區等合作領域進行討論。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.25 億例，死亡數突破 463 萬例。美國累計確診超過 4114 萬例，累計死亡數超過 66.1 萬。印度累計確診超過 3326 萬例，巴西累計確診 2099 萬例。

週一 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 261.91 點，或 0.76%，收 34,869.63 點。

那斯達克下跌 9.91 點，或 0.07%，收 15,105.58 點。

標普 500 指數上漲 10.15 點，或 0.23%，收 4,468.73 點。

費城半導體指數上漲 33.0 點，或 0.97%，收 3,449.7 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健、公用事業和材料等 3 大板塊收黑，能源、金融和房地產板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.39%；臉書 (FB-US) 跌 0.58%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.35%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.43%。

道瓊成分股多收紅。聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.63%；波音 (BA-US) 上漲 1.99%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.98%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.72%；Nike (NKE-US) 下跌 2.49%。

費半成分股亦多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.14%；AMD (AMD-US) 跌 0.38%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.90%；美光 (MU-US) 上漲 1.16%；高通 (QCOM-US) 漲 0.51%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.45%。

台股 ADR 僅聯電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.22%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.39% 至每股 149.55 美元。天風國際分析師郭明錤在最新的報告中指出，預計 iPhone 13 今年出貨量將較去年同期的 iPhone 12 成長 10%。

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 1.58% 至每股 165.41 美元。市場傳出中國監管機構打算要求螞蟻集團拆分旗下支付寶貸款業務，包含「花唄」和「借唄」，拖累阿里巴巴、騰訊、百度等中概科技股隨之收黑。

沃爾瑪 (WMT-US) 微跌 0.57% 至每股 145.06 美元。大型零售商沃爾瑪和萊特幣傳出建立合作關係，旗下所有商店都可選擇使用「LTC 支付」，隨後遭沃爾瑪否認是假新聞。

華爾街分析

Arbuthnot Latham 首席投資長 Gregory Perdon 認為：「多頭比空頭有更多的籌碼，由於財政支持仍在進行，經濟活動指標強勁。儘管風險依然存在。」

BNY Mellon 分析師 Liz Young 表示，本月可能不會有太多令人驚喜的利多消息，市場正經歷另一段波動期，隨著 10 年期美債殖利率在年底前緩慢走高，資金行情可能會回到週期股和「經濟重啓」概念股。

新冠病毒和財政貨幣政策的風險，美國銀行認為年底前美股將走低。美銀分析師預期，標普 2021 年底目標為 4,250 點，較上週五的收盤價下跌近 5%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主