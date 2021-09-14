〈美股熱門股〉WTI走高石油股勁揚 戴爾前景看旺漲近4%

WTI 原油期貨價格走高 石油股全面勁揚

10 月交割的 WTI 原油期貨周一（13 日）每桶價格突破 70 美元價格，創 8 月 3 日以來近月交割價格新高，石油類股隨之大漲，Marathon Oil(MRO-US)、APA(APA-US)、西方石油 (OXY-US) 股價分別勁揚 7.19%、7.81%、6.69%。

分析師認為，冬季需求可能推動石油每日需求量增加 200 萬桶。美國能源資訊署（EIA）預測，今年全球石油需求量為 9,738 萬桶 / 日，美國銀行分析師文章推測這代表全年的需求將增加約 2%。

目前全球石油庫存為 2.9 億桶，略低於 5 年平均水準，也低於年初逾 3 億桶水準。OPEC + 一直以來都在限制石油供應，儘管最近開始小幅提升產量，美國銀行分析師 Francisco Blanch 表示，OPEC + 會再次採取行動穩定油價。

美國銀行數據也顯示，天然氣價格在過去一個月飆升 33% 的情況下，還可能繼續上漲，Blanch 認為天然氣正迅速成為能源市場最重要的驅動力。

戴爾獲高盛列優先買進名單 上漲 3.83%

個人電腦製造商戴爾 (DELL-US) 獲高盛青睞，列入「優先買進名單」（Conviction List），目標價定在每股 137 美美元，激勵戴爾周一股價上漲 3.83% 至每股 98.89 美元。

高盛分析師 Rod Hall 表示，戴爾強勁的現金流與清晰的債務償還規畫使其成為具吸引力的購買對象，且預估戴爾有可能向股東返還大量現金，包括高股利殖利率。Hall 說：「戴爾有多種短期利多因素催化，是我們認為是投報率數一數二好的投資機會之一。」

利多因素包括分拆 VMware 計畫，戴爾計劃在完成分拆 VMware 的現金收益 95 億美元，分拆計畫預計將於 2021 年第四季完成。

高盛也預估，戴爾即將出售的雲端資產 Boomi 將帶來 40 億美元收入。

維珍銀河飛行任務延期 下跌 3.58%

維珍銀河 (SPCE-US) 日前宣布，受製造瑕疵影響，該公司與義大利空軍合作的首個商用太空船飛行務將延至 10 月中旬，周一股價下跌 3.58% 至每股 24.26 美元。

維珍銀河表示，在試飛期間有供應商警告，太空船的飛行控制系統零件可能有潛在的瑕疵問題，目前還不清楚太空船是否有瑕疵疑慮或者需要立即進行修復作業，但出於安全考量，已與供應商共同檢修。

美國聯邦航空局（FAA）9 月初表示，由於維珍銀河執行長布蘭森（Richard Branson）7 月的飛行任務偏離航道，將調查該公司下令調查並暫停其飛行任務，不過此次停飛延期與 FAA 調查無關。