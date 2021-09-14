安聯伊爾艾朗：全球經濟可能重演70年代停滯性通膨災難

週一 (13 日) 安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 《金融時報》專欄文章提到，供應鏈中斷將持續數年，全球經濟可能重演 1970 年代式的停滯性通膨 (stagflation) 災難。

需求疲軟和疫情恐慌造成供應鏈混亂，越來越多的企業也發出警告，3M 財務長 Monish Patowala 警告，原物料上漲，通膨前所未有，物流、塞港問題，航運成本提高，晶片荒將延續到 2022 年，汽車產量下滑也將超乎預期。

上週公佈美國 8 月份生產者 (PPI) 價格穩步上升，創近 11 年來最大年升幅，顯示企業面臨的高成本，以及轉嫁給消費者的巨大壓力。

伊爾艾朗認為，罪魁禍首是供應鏈中斷、運輸成本提高、缺櫃和塞港問題，勞工短缺，促使製造業和服務業公司不得不漲薪來招募勞工，還有新冠疫情導致港口關閉等問題也對供應鏈產生影響。

伊爾艾朗預測，全球供應鏈問題將至少持續 1 至 2 年，甚至更長，企業適應缺工現象，勞動力市場也將持續緊繃，企業最終將提高產品價格以抵消更高的成本，可能為全球經濟帶來 1970 年代式的停滯性通膨災難。

他點出聯準會 (Fed) 目前正陷入左右兩難的困境，即考慮高升的通膨而決定減少債券購買 (Taper)，或是考慮經濟放緩而決定延後 Taper 時程。

他呼籲企業和央行現在採取行動，抑制問題進一步擴大比處理停滯性通膨災難相較來說會更便宜且更容易處理。