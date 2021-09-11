蘋果稅時代終結？遊戲開發商股票火熱上漲

週五 (10 日) 美國法官強制要求蘋果允許繞道 iOS 付費機制，促使遊戲開發商股票火熱上漲。

蘋果與 Epic 訴訟始末

蘋果與 Epic Games 之間的糾紛始於 8 月 13 日，Epic 在 App Store 中推出新版《要塞英雄》，內含直接付款功能，如此玩家可藉由繞過 App Store 付費管道，規避蘋果對遊戲內購買抽成 30% 的規定。

蘋果對此表示抗議並將《要塞英雄》下架，Epic Games 則隨即對蘋果提告。

Epic 重大勝利！美法院向蘋果下達永久禁令 (圖片：翻攝 macrumors)

Epic 打響了反對「蘋果稅」的第一槍後，接著音樂流媒體平台 Spotify、Match 集團也跟進，最終聯合 13 家應用開發商成立了一家「應用公平聯盟」的非營利性組織，直面挑戰蘋果 App Store 的運營機制。

今年 7 月底特斯拉執行長馬斯克曾聲援 Epic 道，蘋果 Apple Store 的抽成實際上是一種全球網路稅 (蘋果稅)，Epic 是對的。如今，美國法院下令蘋果允許繞道 iOS 的付費機制。

針對蘋果與《要塞英雄》開發者 Epic Games 的訴訟案， 週五 (10 日) 美國聯邦法官羅傑斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 做出裁決，下令蘋果不得禁止 APP 開發商引導 APP 買家透過第三方支付平台付費。

Epic Games 未能證明蘋果是壟斷者

該判決意外揭露蘋果 App Store 的營收細節，即遊戲應用程式約佔蘋果 App Store 總收入的 70%，而這近七成的 App Store 營收，主要來自不到 10% 的 App Store 客戶，此外，App Store 上的所有應用程式中有 80% 是免費的，故判定 Epic Games 未能證明蘋果是壟斷者。

Google 的 Play Store 的抽佣營運方式也受到挑戰。(圖片：AFP)

儘管蘋果不是壟斷者，但蘋果無疑可能流失逾百億美元的 App Store 營收，美國法院這項判決讓蘋果 App Store 商業模式受到挑戰，也連帶影響到其他科技巨頭的應用平台收費模式。

週五盤中截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 2.87%，暫報每股 149.61 美元。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.57%。

蘋果與 Epic 訟訴戰主要受益族群主要為遊戲開發商

遊戲開發商週五股票火熱上漲，截稿前，曾以虛擬農場遊戲《FarmVille》Zynga 暴漲近 8%、Playtika Holding (PLTK-US) 暴漲逾 6%、Roblox (RBLX-US) 上漲 2.93%、動視暴雪 (ATVI-US) 上漲逾 2%。

華爾街分析師認為，製作手遊的影視遊戲公司的利潤可能會增加，其中美國手機遊戲開發商 Glu Mobile 和美商藝電 (EAUS) 將為最大收益的公司。

Jefferies 分析師 Andrew Uerkwitz 週五表示，Zynga 可能會獲得數億美元的收益，因為 Zynga 現在可能能夠將這筆佣金收入囊中。

Uerkwitz 稱，電子遊戲業務不僅可以直接獲利，還可以從中受益。使用自家支付系統還可以收集更多客戶數據，有利於遊戲銷售。

Uerkwitz 預期，Spotify 等應用程式開發商也將從中受益。Spotify (SPOT-US) 上漲逾 1%、約會應用程式 Match (MTCH-US) 上漲逾 3%、Bumble (BMBL-US) 上漲逾 4%。