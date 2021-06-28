本週操盤筆記：美6月非農、陸6月製造業PMI、美光財報

本週重點國際財經大事包括：美國 6 月非農報告、中國 6 月製造業 PMI、美光財報、OPEC+ 部長級會議，其中市場最為關注美國 6 月非農報告。

本週操盤筆記 (0628-0702)

1. 美國 6 月非農報告：

週五 (2 日) 美國勞工部將公布 6 月新增非農報告，市場預期，6 月新增非農將達 69.5 萬人，高於前值 55.9 萬人。

市場經濟學家分析，由於拜登政府的現金補貼已經接近發放完畢，故勞工在沒有補貼的影響下，將刺激勞工重返就業市場之意願。

2. 中國 6 月製造業 PMI：

本週中國將公布統計樣本以國企為主的 6 月官方製造業 PMI，以及中小企業為主的 Markit 製造業 PMI 終值，市場預期，中國 6 月製造業 PMI 皆將出現小幅下滑。

先前中國工信部副部長王江平表示，目前全球疫情形勢和經濟復甦出現分歧，外在環境依然複雜多變。

王江平認為，中國經濟全面恢復的基礎仍不穩固，供需、產業、區域和企業之間的結構性分歧仍在延續，需求持續恢復仍受到制約，原材料價格大幅上漲對下游產業和中小企業的成本衝擊不斷顯現，一些潛在風險的隱憂需要引起高度關注。

3. 美光財報：

週四 (1 日) 美股盤後美光 (MU-US) 將公布新一季財報，市場預期，美光估將繳出不錯的財報成績與財測預期。

據研調機構 TrendForce 預測，第三季 DRAM 合約仍將上漲 3 至 15%，雖然漲幅將比第二季收窄不少，但報價上漲趨勢仍然尚未中斷。

4.OPEC+ 召開部長級會議：

週四 (1 日) OPEC+ 將召開部長級會議，市場傳出，OPEC+ 擬計劃逐步增產，因今年在歐美疫情解封的帶動下，夏季國際油市可能出現高度的供給缺口。

市場預期，OPEC+ 將於 8 月開始每日增產 50 萬桶原油，而之後月份的增產狀況，則將再視當時的供需情形而定。