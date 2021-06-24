〈美股熱門股〉美國製造指數出爐！特斯拉、福特奪冠亞 股價雙雙大漲

特斯拉榮膺美國製造指數第一名，勁揚 5.27%

電動車龍頭 Tesla(TSLA-US) 周二（23 日）的 Model 3 獲美國線上汽車銷售商 Cars.com 公布的「美國製造指數」（American-Made Index​）評選為對美國經濟最有貢獻的車款，激勵股價勁揚 5.27% 至每股 656.57 美元。

Cars.com 表示，這是美國製造指數榜單 16 年以來，首次出現電動車奪冠，為美國未來的創新開出先例。該指數評比最終組裝地、零件產地、引擎產地、變速箱產地、車廠聘僱國內勞工人數，呈現車廠美國在地生產及貢獻。

特斯拉過去在該指數排名表現一直不錯，但今年首度奪冠。 Model 3 排名第一，不過其 Model Y 卻排名第三，輸給福特 Mustang。

特斯拉並於周三宣布，中國西藏拉薩開設的太陽能充電站正式落成，將充分利用「日光之城」拉薩的優勢儲能，這是特斯拉在中國架設的第一個太陽能充電站。也有一說是，特斯拉股價隨著比特幣回穩而上漲。

福特電動車表現優於美環保局目標，大漲 3.42%

美國第二大汽車製造商福特 (F-US) 周二在 Cars.com 公布的美國製造指數排名中，以 Mustang 拿下第二名，同日也宣布旗下兩款 Mach-E GT、Mustang Mach-E GT Performance Edition 電動車，皆通過美國環保局的環保目標，股價大漲 3.42% 至每股 15.42 美元。

福特去年曾以 Ranger 登上美國製造指數冠軍寶座，可惜這次被特斯拉 Model 3 超車。Cars.com 指出，油電混合車與純電動車今年在排行榜上占約 5%，去年只有 7 輛該類車款上榜，而今年該數目成長將近一倍。

Barclays 將福特目標價從每股 15 美元上調至 17 美元，並重申其「增持」評等。

股票遭做空、鄉民蠢動 Clover Health 漲 9.5%

當紅的迷因股 Clover Health(CLOV-US) 周二上漲 9.5% 至每股 13.83 美元，從漲幅顯見 Reddit 鄉民熱潮還未退。

根據日前 Clover Health 呈交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，該公司大部分股票仍遭做空，該檔股票成為鄉民軋空目標的可能性增加。 Fintel 數據顯示，該檔股票空單餘額比率為 28%。