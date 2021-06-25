〈美股熱門股〉禮來阿茲海默新藥過審有望漲逾7% Rite Aid重摔14%

禮來阿茲海默藥有望加速審核，大漲 7.31%

美國製藥公司禮來 (LLY-US) 日前表示，將加速自家的阿茲海默症新藥通過美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，並說 FDA 稱自家的新藥是「突破性療法」，消息激勵該公司周四（24 日）股價大漲 7.31% 至每股 232.97 美元。

禮來表示，今年 1 月向 272 名阿茲海默症病患進行試驗的數據顯示，自家新藥「donanemab」有效減緩認知衰退。FDA 稱其新藥是突破性的治療，意味著將加速該藥審查。

瑞穗銀行（Mizuho）分析師 Vamil Divan 表示，百健 (BIIB-US) 新藥能批准上市，很大原因是其能有效降低阿茲海默症的指標症狀──澱粉樣蛋白老化斑，也認為禮來的新藥也有如此療效因此能加快批准速度。

Rite Aid 全年財測不佳，重摔 14.5%

連鎖藥局 Rite Aid(RAD-US) 公布的第一季財報優於預期，但全年財測低於分析師預期，周四股價重摔 14.5% 至每股 17.46 美元，市值跌破 10 億美元。

Rite Aid 會計年度 2022 年第 1 季營收成長 2.2% 至 61.6 億美元，優於去年同期 60.3 億美元，獲利報 2,090 萬美元，合每股獲利 0.38 美元，也優於去年同期淨損 200 萬美元或每股虧損 0.04 美元。

Rite Aid 預估全年營收將介於 251 億美元至 255 億美元之間，超過 FactSet 調查分析師預估的 246.6 億美元，然而該公司對全年調整後 EBITDA 預估為 4.4 億至 4.8 億美元之間，低於 FactSet 調查分析預估的 5.24 億美元。

Rite Aid 執行長 Heyward Donigan 表示，對財測的預估是明智的，部分原因是考量到新型變種病毒 Delta 對業務的影響難以預測。

Google 延後 Cookie 停用，廣告科技公司齊漲

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周四宣布，要到 2023 年底才會完全停用 Cookie 追蹤後，廣告科技公司股價聞訊齊揚，Trade Desk(TTD-US) 漲 16.4%、PubMatic(PUBM-US) 漲 12.98%、Criteo SA(CRTO-US) 漲 12.25%。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師 Matthew Swanson 表示，Google 最新聲明有助緩解近期擔憂，與廣告業的利空。

廣告科技公司 Criteo 表示，Google 推遲實行的決定可喜可賀，並認同 Google 所說需要更多時間來準備合適的解決方案，但也說，延長期限不會改變或影響自家的營運策略。