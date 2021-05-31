本週操盤筆記：美4月非農、ISM 4月PMI、OPEC+部長級會議

本週重點國際財經大事包括：美國 4 月非農報告、ISM 4 月製造業 PMI、OPEC+ 部長級會議、華為鴻蒙產品發表會，其中市場最為關注美國 4 月非農報告。

本週操盤筆記 (0531-0604)

1. 美國 4 月非農：

週五 (4 日) 美國將公布 5 月非農就業報告，市場預計，美國 5 月新增非農就業將大幅反彈至 66.3 萬人，超越前值 26.6 萬人，而失業率可望進一步收窄至 5.9%。

市場分析，先前 4 月美國新增非農就業表現低迷，主要是因為白宮政府於 3、4 月大量發放現金補貼 2000 美元，使得美國民眾的就業意願出現遞延，5 月即可望大幅反彈。

2.ISM 4 月製造業 PMI：

週二 (1 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 5 月 ISM 製造業 PMI，市場預期 5 月 ISM 製造業 PMI 將升至 61.0，表現持續強勁。

市場經濟學家看好，隨著美國新冠疫苗接種擴大，帶動美國各州加速解除疫情封鎖限制、實體經濟消費需求回升，看好美國經濟前景的強勁擴張將至少持續至年底。

3.OPEC+ 部長級會議：

週二 (1 日) OPEC+ 將召開第 17 屆部長級會議，市場預期，OPEC+ 將確定增加原油供給，但對市場更重要的是，OPEC+ 是否將就下一季的原油戰略計劃給出指示。

4. 華為鴻蒙產品發表會：

週三 (2 日) 華為將舉行鴻蒙產品發表會，市場預計，此前只能用於智慧螢幕、可穿戴設備等產品的鴻蒙操作系統，將能在更多產品上使用。