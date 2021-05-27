鉅亨美股雷達：特斯拉搶晶片貨源、Nvidia獲利大增一倍

盤前重要看點：

週三 (26 日) 美股金融股、能源股、航空股領軍攻高，在美國帶領全球經濟持續擴張的腳步下，四大指數小漲收紅。

週三 (26 日) 聯準會監管副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 提到，如果未來幾個月經濟成長、就業和通膨預期得到證實且特別強勁，對於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將舉行的利率會議上，開始討論調整資產購買步伐的計劃將變得很重要。

疫情方面，全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.67 億例，死亡數突破 348 萬例，美國累計確診超過 3317 萬例，累計死亡數超過 59 萬。印度累計確診超過 2715 萬例，巴西累計確診 1619 萬例。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 10.59 點，或 0.03%，收 34,323.05 點。

標普 500 指數上漲 7.86 點，或 0.19%，收 4,195.99 點。

那斯達克指數上漲 80.82 點，或 0.59%，收 13,738.00 點。

費城半導體指數上漲 6.31 點，或 0.20%，收 3,140.98 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

拜登公布任內首份財政預算案。

美國 4 月耐用品訂單月增率初值，市場預期為 0.8%、前值為 0.8%。

美國 Q1 實質 GDP 季增年率修正值，市場預期為 6.4%、前值為 6.4%。

美國 Q1 核心 PCE 季增年率修正值，市場未有預期值、前值為 2.3%。

美國 Q1 消費者支出季增年率修正值，市場未有預期值，前值為 10.7%。

美國上週初請失業金人數，市場未有預期值，前值為 44.4 萬人。

美國上週續請失業金人數，市場未有預期值，前值為 375.1 萬人。

重要個股動態：

1. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 在 2021 年度股東大會上宣布，將於 7 月 5 日卸任首席執行長一職，當天恰好是亞馬遜成立 27 週年紀念日。

儘管貝佐斯將卸任首席執行長一職，但依然是亞馬遜的執行董事長，並將持續專注於新的投資項目。

貝佐斯說道：「作為執行董事長，我將繼續參與亞馬遜的重要活動，但我也將有更多時間和精力專注於第一天基金、貝索斯地球基金、藍色起源公司、《華盛頓郵報》和其他項目。我從未像現在這樣精力充沛，這與退休無關。我對我認為這些組織能夠產生的影響充滿激情。」

而貝佐斯卸任後，亞馬遜首席執行長一職將由 Andy Jassy 接任，目前 Andy Jassy 主要負責亞馬遜雲端運算部門 AWS。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

據《金融時報》援引知情人士指出，特斯拉為應對全球半導體晶片短缺，公司內部提願意提前支付晶片費用，並可能購買工廠。

特斯拉目前正與韓國、美國、台灣地區的半導體供應商討論確保晶片供應的協議。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.Nvidia (NVDA-US)

Nvidia 第一季營收報 56.6 億美元，年增率增長 84%，淨利則由去年同期的 9.17 億美元增長超過一倍至 19.1 億美元，調整後每股盈餘 (EPS) 由 1.8 美元增長至 3.66 美元；

據 FactSet 數據顯示，市場對 Nvidia 營收和調整後 EPS 預期分別為 54 億美元和 3.29 美元。

Nvidia 遊戲業務營收飆升 106% 至 27.6 億美元，超過此前 25 億美元的高點和 27.2 億美元的分析師預期；數據中心業務營收增長 79% 至創紀錄的 20.5 億美元，超過分析師預期的 20 億美元。

Nvidia 預期第二季營收將介於 61.7 億至 64.3 億美元之間，高於分析師預期的 54.7 億美元。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 網易 (NTES-US)

網易週三 (26 日) 發布消息指出，將分拆 Cloud Village (網易雲音樂業務) 並在香港聯交所主板上市，包括網易雲音樂在內的網易創新業務第一季營收為 42 億元，年增率增長 40%。

據一名不具名消息人士透露，Cloud Village 將通過 IPO 融資約 10 億美元，但網易官方未就此消息進行回應。

而據 IPO 申請書顯示，2020 年網易雲音樂活躍用戶超過 1.8 億，對比今年第一季騰訊音樂活躍用戶約為 6.15 億。