專家：美股市場泡沫可能比想像中更早破滅

據報導，加拿大西安大略大學 (Western University) 金融學教授 George Athanassakos 警告表示， 從歷史上來看，導致市場泡沫破裂最常見的催化劑就是通貨膨脹和利率上升。如今美股價格遠高於基本面，泡沫恐怕較想像中更快破滅。

Athanassakos 說道，歷史進程來看，金融創新促使投資銀行家和商業機構創造了新證券的潮流，人們合理化任何一種資產估值，從南海公司到荷蘭鬱金香熱，金融創新推動了大量借貸和保證金投資，但是在通貨膨脹和利率開始上升時會導致泡沫破裂。

Athanassakos 指出，1987 年「黑色星期一」股市崩盤、1990 年代末的網路泡沫以及 2008-2009 年的經濟大衰退，都是在利率走升的情況下發生的。

此外，他也表示，藉由保證金購買股票的水準正在飛速增長。保證金債務已經創下了過去 20 年來最大的增長，大量散戶在市場上進行投資，眾所周知，散戶投資者可能是糟糕的市場定時炸彈。他們在市場高漲時興奮，在市場低點時恐慌。如今，美國股票基金和 ETF 的資金流入量持續激增。

Athanassakos 也點出了其他美股可能正邁向危險的跡象，股票交易平台 Robinhood 的出現，使投資看起來像一場遊戲，更鼓勵投資人頻繁交易，尤其是新手投資人。另外，像是 Reddit 之類的社交網路平台創造了一種新的投資「專家」階層。而沒有真實價值的加密貨幣、特殊目的收購公司 (SPAC) 也都成為了熱潮。

有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯 (Jim Rogers) 先前也警告表示，圍繞熱門股票的炒作、散戶投資熱潮，以及 SPAC 借殼上市公司數量大增，都表明了美股泡沫正愈來愈大。