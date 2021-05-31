關稅也是通膨元凶？美國製造商推動取消額外關稅

經濟學家和政策制定者正在辯論，刺激性支出和寬鬆的貨幣政策是否正在助長通膨。但企業界指控，還有另一個罪魁禍首：進口關稅。

川普政府時期，針對木材、鋼鐵和半導體等產品徵收關稅，以保護美國公司免受來自中國和其他國家的大量廉價進口產品的影響，但類似關稅一直受到支付這些關稅的美國進口商反對。他們如今正推動拜登政府解除關稅，理由是關稅會助長疫情後經濟復甦時的通膨與產品短缺。

數據顯示，美國 4 月整體 CPI 年增 4.2%，創 2008 年 9 月以來新高。4 月核心 PCE 年增 3.1%，也寫下自 1992 年 5 月以來新高。

本月初，超過 300 家製造商寫信給拜登政府，要求取消對鋼鐵和鋁材分別徵收 25% 和 10% 的關稅。拜登政府表示，正在重新審議關稅政策，但沒有立即取消關稅的計畫。

美國金屬製品製造商 B. Walter & Co. 總裁 Scott Buehrer 表示，自去年 9 月以來，他的主要鋼鐵供應商已經漲價 15 次，在如此高的價格下，他不明白有何理由加收關稅。

他也是月初提交聯名信的廠商之一。他抱怨，美國買家為某些鋼鐵產品支付的費用比歐洲同行高 40%，關稅降低了他們公司的競爭力。

建築業也感受到壓力。5 月份木材期貨合約達到每千板英尺 1600 美元，是每年這個時候典型價格的 4 倍多。全美住宅建築商協會 (National Association of Home Builders) 估計，較高的木材價格，使典型獨棟住宅的價格增加 3.6 萬美元。

NAHB 首席經濟學家 Robert Dietz 認為，在國內供應不足的情況下，徵稅沒有任何經濟意義。

當川普關稅首次生效時，一些經濟學家警告說它們可能會刺激通貨膨脹，但現在大多認為其影響已經減弱。

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Andrew Hunter 表示：「考慮到關稅一開始並沒有對消費者價格產生重大影響，我也不認為取消關稅，會導致巨大的下行壓力。」