拜登6兆美元預算案對美國經濟有何影響？ 4問答快速剖析

拜登政府周五 (28 日) 公布 6 兆美元的預算案，如此大規模的預算將對美國經濟造成什麼影響？預算案背後的意義為何？富比士雜誌 (Forbes) 整理以下問答，可快速了解拜登預算案。

Q：預算案中的每個項目都會立法嗎？

A：不見得。

預算提案是由國會負責撰寫與協商而非總統，而拜登的每項提案不見得能在國會順利通關。因此總統的提議更像是一份強調優先事項順序的願望清單，而不是國會一昧照單全收的購物清單。

由於民主黨掌控參、眾兩院多數，拜登處於有利地位，國會的民主黨可採預算預算協調程序（budget reconciliation process）的策略，繞過共和黨的反對聲音，以簡單多數通過立法。

然而預算協調程序也有不少限制，例如不包含沒有預算影響的措施 (像是移民)，或者是增加長期赤字（通常為十年）。

此外，考慮到共和黨的堅決反對立場，如果民主黨採預算協調程序，基本上每個參議院的的民主黨人都必須要支持拜登提案。

不過根據彭博報導，對於拜登提出 2022 財政年度國防預算提高到 7,530 億美元、以及調高資本利得稅率這兩項計畫，民主黨內部已經出現分歧，代表即使民主黨在國會中占多數，拜登的提議也可能受阻。

Q：拜登預算案規模相較前幾任總統為何？

A：遠高於前總統川普與前前總統歐巴馬。

目前拜登提出的 6 兆美元預算案，遠遠高於前總統川普在 2020 年提出的 4.8 兆美元預算案，以及前前總統歐巴馬在 2019 年提出的 3.6 兆美元預算案。

Q：拜登預算案內容有什麼？

A：預算案包括未來 10 年內聯邦政府 5 兆美元的支出。

除了拜登先前提出的「美國就業計畫」與「美國家庭計畫」，預算案也包括：

365 億投入貧困地區的學校，以提升教育水準並提供學生教育資源。

107 億美元可自由分配資金，防治鴉片類藥物氾濫，並用於研究、預防、治療以及復健等醫療援助。

304 億美元提供住房援助，安頓無家可歸的街友與家暴受害者。

值得注意的是，預算案並沒有包括失業保險改革與醫療健保，拜登在過去幾個月曾大力支持這兩項提案。

Q：拜登提出預算案的目的是?

A：讓政府在未來 10 年的經濟中發揮作用。

儘管拜登預算案是為幫助工薪家庭負擔育兒費用以及改善美國基礎設施，但由於在疫情衝擊經濟期間提出如此龐大規模的預算，而且還要加稅（主要對象為最頂層富人），因此引發批評聲浪。

拜登的提議會讓美國債務在 2030 年達到美國 GDP 的 117%。該比率通常是一國對債務依賴程度的指標，數字越高代表經濟前景越堪憂。

以往在戰爭、經濟衰退、大型傳染病等危機時刻，往往會導致債務占 GDP 比率飆升，因為政府會利用債務應對國家緊急狀況。拜登的預算案預估此比例約為 106%，是二戰以來最高點，然而這項比率自 2012 年以來，一直在 100% 左右徘徊。

此外美國民眾也擔心預算會影響政府赤字，當政府入不敷出，赤字就會出現，然而目前政府僅有 3.6 兆美元收入要來支付拜登 6 兆美元的預算案，淨赤字將達 1.4 兆美元，而且在 2030 年之前都難以縮減。

有經濟學者警告，赤字意味著政府必須要增加稅收來應付支出，也就是說這種挖東牆補西牆的債務將會一代傳一代，讓美國處於長期負債狀態。此外當經濟放緩時，負債又會成為一個嚴重問題。下一代人不會有好日子過，因為透過增稅來減少債務將給這些年輕人帶來財務負擔。

拜登透過增加高收入者的稅收來支應預算的計畫，也讓同一陣線的民主黨感到不安，因為該項計畫影響層面將會比預計的還廣。

另外隨著赤字不斷攀升，通貨膨脹仍然是個問題。聖路易斯聯邦準備銀行先前曾在部落格發文表示，如果政府只是一昧舉債，而沒有相對應的收入增加，通膨率還會再飆高。

即便目前還不清楚多大規模的債務會使通膨率攀升至「令人擔憂」的程度，但聯準會（Fed）有多種貨幣政策防止通膨失控。拜登的預算案預估，消費者物價每年的漲幅不會超過 2.3%。