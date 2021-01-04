本週操盤筆記：美12月非農、美光財報、ISM製造業PMI

本週國際財經大事包括美國 12 月非農報告、美光財報、美國 12 月 ISM 製造業 PMI、Fed 12 月利率會議紀要等，其中，市場最為關注美國 12 月非農報告。

本週操盤筆記 (0104-0108)

1. 美國 12 月非農報告：

週五 (8 日) 美國將公布 12 月新增非農就業報告，市場預期，12 月非農將僅新增 8.5 萬人，估計可能刷下近 8 個月低點；而先前 11 月美國新增非農就業即僅報 24.5 萬人，是刷下了 7 個月低點。

市場分析，12 月非農數據表現低於有三大原因，包括 (1) 美國前一波財政刺激效力減弱、(2) 季節性的西方國家放假週期集中在 12 月、(3) 美國仍在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間。

哈佛大學經濟政策教授 (Jason Furman) 即表示，雖然看好新冠疫苗在 2021 年普及將可望加速推動美國經濟復甦，但在疫苗普及之前，估計美國勞動力市場仍將面臨到許多壓力存在。

2. 美光財報：

台灣時間週五 (8 日) 美光 (MU-US) 將公布上一季財報，市場正關注，美光對於 2021 年第一季的記憶體需求能見度看法。

由於記憶體庫存水位處於低檔、且 5G 手機備貨潮的拉貨效應，2 大利多帶動了記憶體包括 DRAM、NAND Flash、Nor Flash 等在第四季爆發一波波的漲價大潮，也推升了全球相關記憶體類股股價暴漲。

而面對 2021 年第一季的記憶體價格展望，主流市場分析師仍是正面看待，主因為全球記憶體大廠包括三星電子、SK 海力士等，都可望維持與 2020 年相同的資本支出規模，全球記憶體增加產出可能有限。

3. 美國 12 月 ISM 製造業 PMI：

週二 (5 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 12 月製造業 PMI，市場預期，12 月 ISM 製造業 PMI 將報 57.5，優於上月的 56.5。

市場經濟學家分析，目前 ISM 製造業 PMI 展望向好，也象徵了美國實體經濟仍走在復甦道路之上，再加上美國已通過新一輪的財政刺激政策，估計這也將支撐美國經濟在上半年的復甦動能。

高盛 (Goldman Sashs) 也在先前一份研報中認為，新冠疫苗的推出有機會讓美國經濟在 2021 年逐步恢復正常，看好新財政刺激加上疫苗的施打效應，有望繼續延續美股多頭。

4.Fed 12 月利率會議紀要：

週四 (7 日) 聯準會 (Fed) 將公布 12 月利率會議紀要，市場關注，Fed 官員們在 12 月利率會議對美國經濟展望之看法。

先前 12 月利率會議 Fed 宣布維持當前的 0 利率與 QE 政策不變，並且 Fed 會後釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 也是暗示 Fed 將維持低利率至 2023 年。

Fed 並在 12 月會議上認為，未來數個月是美國經濟的「關鍵期」，因美國經濟活動和就業雖然持續復甦，但仍遠低於 2020 年初疫情爆發前之水平，故美國經濟的發展道路，將很大程度上取決於新冠疫情的控制與否。